Бугарската пејачка Андреа има ново, младо момче: „Да, заљубена сум“!

Бугарската пејачка Андреа призна дека има ново момче. Пејачката се заљубила во Русин по име Игор, кој е од Москва и има околу 30 години. Познаниците тврдат дека тој е професионално вклучен во музичкиот бизнис и продуцира голем број популарни руски уметници.

Не е јасно каде се запознале двајцата, но од фотографиите што ги споделиле блиските на Андреа, јасно е дека пејачката и Русинот се исклучително блиски. Фотографиите ги прикажуваат Андреа и Игор како се капат на брегот на Црното Море, а кога излегуваат од водата, се прегрнуваат. Според луѓе од придружбата на пејачката, таа долго време не била толку среќна и полна со добро расположение.

„Да, заљубен сум, многу сум инспирирана и напорно работам на нови проекти“, ќе изјави пејачката за „Бугарија Денес“.

Долги години на Андреа момче и беше боксерот Кубрат Пулев. Кога се запознале, таа имала само 19 години и штотуку ја започнувала својата музичка кариера. Кубрат е нејзин прв сопруг и во тоа време тој бил надежен боксер, но далеку од тоа дека имал милиони и светски титули. Тие се среќаваат во еден локал во главниот град. Андреа често велела дека на почетокот немале речиси ништо и делеле мал стан. Со текот на годините, двајцата го граделе својот имиџ и кариера истовремено. Андреа станала најизвезувана бугарска пејачка, а Кубрат – Кобра, претендент за светската титула во тешка категорија. Во поголемиот дел од нивната врска, тие биле неразделни. Кубрат се појавувал во нејзините видеа, а таа му посветувала песни.

Во 2014 година, пред мечот со Владимир Кличко, Кубрат објавил дека ќе се венчаат во рингот по мечот, ако тој победи, но ако изгуби, нема да има свадба. Двајцата неочекувано раскинале, по што се дознало дека боксерот имал нова избраничка која дури и му родила деца. Андреа ја доживеала целата ситуација многу тешко и поминала низ исклучително тежок период.

Сега се чини дека пејачката конечно го оставила минатото зад себе и сега ужива во нова љубов. Покрај личниот живот, Андреа е и многу активна професионално. Се очекува пејачката да го претстави својот нов видео проект со Борис Дали на почетокот на септември – музичка соработка која веќе предизвикува сериозен интерес кај обожавателите на двајцата уметници.

Дали младиот Игор е новата голема љубов на Андреа, сè уште не знаеме.

Сепак, едно е сигурно – пејачката изгледа среќно, а тоа не остана незабележано од луѓето што ја запознаа за време на нејзиниот одмор покрај море.

Извор и фото: zabulgaria.eu/АI Grok