Марина Висковиќ веднаш по настапот клечејќи се препушти на „сладок грев“… на стапче!

Марина Висковиќ беше ѕвездата на финалната вечер од манифестацијата „Бојничко лето“, каде што одржа незаборавен концерт пред неколку илјади луѓе. Публиката пееше едногласно од првата до последната песна, а пејачката уште еднаш потврди зошто се смета за една од најбараните изведувачки на домашната сцена, со оглед на тоа што настапуваше во текот на целиот јули низ целиот регион.

Во елегантен бел фустан што ја истакнуваше нејзината беспрекорна фигура, Марина плени на сцената, но вистинскиот хит дојде дури откако заврши концертот.

Имено, веднаш по настапот, таа одлучи да се разлади со сладолед. Сепак, фотографијата кажува повеќе од илјада зборови – додека го носи стапчето до усните, изразот на нејзиното лице како да открива мала дилема: Дали да му препушти на „слаткиот грев“ и да подлегне на омиленото летно задоволство или да остане доследна на својата строга диета?

Иако е познато дека Марина внимава на својата исхрана, редовно тренира и ретко се препушта на слатки, овој пат, се чини, одлучи да направи мал исклучок. По концертот пред неколку илјади луѓе, сладоледот беше заслужена награда.

Токму овој детаљ ги воодушеви нејзините обожаватели, бидејќи покажува дека дури и дисциплината не се темели на целосно одрекување, туку на рамнотежа. А Марина уште еднаш докажа дека совршената линија не е резултат на забрани, туку на здрави навики – со некои слатки гревови кога за тоа има добра причина.

Фото: Инстаграм/marina_viskovic_official