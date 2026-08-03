Облеката мириса лошо веднаш по перењето? Исчистете го овој дел од машината за перење

Ги вадите алиштата од машината, ги мирисате и наместо на свежо, мирисате влажен подрум. Виновникот честопати не е скапиот детергент за кој сте платиле, туку дел од машината за перење што повеќето од нас речиси никогаш не го чистат како што треба.

Фиоката за детергент го крие она што повеќето луѓе никогаш не го гледаат. Тоа е фиоката за детергент и омекнувач, но не е само делот што го вадиме секој ден. Проблемот лежи под неа, на задната страна и во внатрешноста на куќиштето во кое влегува.

Со текот на времето, таму се акумулираат детергент, омекнувач, влага и црни наслаги. Кога ќе ја извадите фиоката и ќе го погледнете дното, често можете да видите сиви или темни дамки што создаваат непријатен мирис.

Ова не е проблем со чисти алишта, туку местото каде што водата поминува низ секое перење.

Како нечистотијата од фиоката се нанесува на вашата облека?

За време на перењето, водата влегува низ куќиштето на фиоката и ги преминува наслагите што се насобрале таму. Некои од овие остатоци можат да завршат во барабанот, предизвикувајќи крпите и маиците да мирисаат мувлосано иако сте користеле омекнувач.

Додавањето повеќе омекнувач не е решение. Напротив, вишокот може да се задржи во фиоката уште подолго и да создаде нови наслаги.

Зошто мирисот се појавува почесто во лето?

Топлата и влажна бања е идеално место за задржување на непријатните мириси. Ако машината често се остава затворена по перењето, влагата нема каде да оди, а остатоците во фиоката се сушат побавно. Затоа во потоплите денови проблемот може да се појави побрзо отколку што очекувате.

Како да ја исчистите фиоката за детергент за 15 минути?

Најголемиот проблем е што многу луѓе дури и не знаат дека фиоката може целосно да се отстрани.

– Извлечете ја фиоката и притиснете го јазичето во средината на преградата за омекнувач за да ја ослободите.

– Потопете ја во топла вода и додадете малку бел оцет, а потоа оставете ја да отстои.

– Користете стара четка за чистење на аглите, долната страна и местата каде што се акумулираат наслаги

– За тврдокорни дамки, користете сода бикарбона како средство за чистење

– Исчистете ја внатрешноста на машината, особено горниот дел каде што влегува вода

– Темелно исушете ја фиоката пред да ја вратите

За тешко достапни места, може да помогне стара четка за миење садови или мала четка со подолга рачка.

Колку често треба да ја чистите фиоката за детергент?

Ако ја користите машината неколку пати неделно, чистењето на фиоката еднаш месечно е доволно.

Повремено стартувајте и празна програма на повисока температура за да отстраните дел од наслагите што остануваат во машината.

Foto: Magnifik

Izvor: Kurir