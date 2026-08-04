Братот на Тања Савиќ се ожени: Пејачката во фустан со шлиц до колковите

Братот на позната пејачка вчера стапна на „лудиот камен“, а вниманието на присутните го привлече со атрактивен фустан.

Тања Савиќ вчера сподели неколку посебни семејни моменти. Имено, нејзиниот брат се ожени, а пејачката на оваа прекрасна свадба дојде во придружба на нејзиниот вереник Муки.

Тања особено импресионираше со својот атрактивен фустан од тантела, со длабок шлиц што ја истакнуваше нејзината фигура, додека под него носеше мрежести чорапи.

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Пејачката беше расположена цело време, па дури и го зграпчи микрофонот на задоволство на присутните.

Сепак, Тања неодамна сподели дека со години има здравствени проблеми.

– Недостаток на железо. Железото ми е седум, премногу стрес, и сè уште не можам да ја примам таа инфузија од железо бидејќи моите залихи на железо се во ред, но главното железо ми е ниско – изјави Тања за Пинк М, а водителката продолжи со изјавата дека барем нејзиниот глас добро ја служи.

– Не е толку добро колку што би сакала да биде. Имам полип на гласните жици што го добив пред пет години, кога имаше корона, но нема врска, се справувам – рече Тања.

Foto: printsceen/instagram/tanja_savic_private