Гола и жешка, Сандра Африка ја крена температурата под тушот (видео)

Пејачката Сандра Африка привлече големо внимание со видео на кое се тушира ​​на јахта.

Откако ги наполни батериите во Сардинија и направи кратка пауза од работните обврски, Сандра Африка настапува со полна брзина на црногорскиот брег.

Секоја пауза помеѓу настапите ја користи за дружење со своите следбеници на социјалните мрежи, каде што се приклучува во живо, но и за да ужива во шармот на летото.

Така, вчера, таа помина време на јахта, каде што се тушираше по пливањето за да се ослободи од солта.

Африка објави видео на Инстаграм на кое се тушира ​​во бикини, доведувајќи го посилниот пол во транс.

Следеа бројни комплименти за нејзиното згодно тело, како и за совршената задница по која е позната.

foto: printscreen/instagram/sandraafrika