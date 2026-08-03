Тамара Грујеска со музичка приказна за храброста, сонот и истрајноста во – „Нема да бегам“ (ВИДЕО)

Еден од највпечатливите млади вокали на македонската музичка сцена, Тамара Грујеска, пристигнува со нов музички проект кој носи силна емоција, врвна продукција и порака што останува долго по првото слушање.

„Нема да бегам“ е нејзината нова песна која ја покажува нејзината зрелост како изведувач и нејзината желба преку музиката да раскажува искрени приказни. Со моќен вокал, модерна продукција и впечатлив видео запис, песната претставува ново поглавје во нејзината музичка кариера.

Зад оваа музичка приказна стои тим од докажани професионалци. Музиката и аранжманот ги потпишува Роберт Билбилов, кој е и музички продуцент на песната, додека текстот е дело на Тања Соколовска. Тамара дополнително ја збогатува песната со своите придружни вокали, давајќи ѝ препознатлива емоција и карактер.

Песната е реализирана во Just RB Production, со микс и мастеринг од истиот продукциски тим, создавајќи модерен звук кој успешно ги спојува емоцијата и современата музичка естетика.

За визуелниот дел е заслужна „Мелем продукција“, а видеото е режирано од Огнен Шапковски. Преку силни сцени, динамична приказна и внимателно изработени детали, видеото ја доловува енергијата на песната и ја претвора во вистинско аудиовизуелно доживување.

Во создавањето на видео записот учествуваше голем професионален тим. Режијата е на Огнен Шапковски, директор на фотографија бил Кристијан Теодоров, асистенти на камера Дуле Јанев, светлување Тоше „Про лајт“…

Посебна енергија во видео записот внесува и Dance Team Fusion од Куманово, чии танчери со својата кореографија ја надополнуваат приказната и ја прават песната уште поатрактивна за гледачите.

Тамара Грујеска со „Нема да бегам“ испраќа јасна порака – дека вистинскиот пат е оној на кој се верува во себе, се следат соништата и храбро се оди напред.

По бројните успеси и настапи, Тамара продолжува да гради своја музичка приказна, освојувајќи ја публиката со својот талент, посветеност и препознатлив сценски настап.

„Нема да бегам“ – нова песна на Тамара Грујеска која носи емоција, сила и порака.