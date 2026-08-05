Цеца и Карлеуша заеднo во авионот: Патниците сведоци на „историска средба“ (видео)

Естрадните ривалки, Јелена Карлеуша и Светлана Цеца Ражнатовиќ, се сретнаа вчера, 9 август 2026 година, на лет од Тиват до Белград по настапот во Будва.

Престојот на „лутите“ сопернички во бизнис класата на истиот авион предизвика шок кај патниците поради нивното долгогодишно непријателство и целосно игнорирање за време на патувањето.

Летот од Тиват до Белград се претвори во вистинска непланирана арена, кога двете балкански музички ѕвезди се најдоа во истата кабина во бизнис класата, на само неколку метри оддалеченост. Иако просторот беше исклучително мал, а напнатоста можеше да се пресече со брич, Јелена Карлеуша и Цеца Ражнатовиќ решија да држат дистанца – не проговорија ни збор, ниту се поздравија.

Очевидците од летот забележале дека реакциите на патниците биле поделени, а изненадувањето на присутните било очигледно. Додека Карлеуша патувала придружувана од својот тим и соработници, Цеца седела сама во бизнис класата, додека нејзиниот тим бил сместен во економска класа, што исто така привлекло внимание и коментари од патниците.

Во текот на целиот лет владеело тишина, присутните шепотеле, го набљудувале нивното држење на телото и ги споредувале нивните модни комбинации во еден вид „модна битка“ на небото.

Иако овој пат двете пејачки одлучија да го завршат своето патување достоинствено и во тишина, јавноста добро се сеќава на претходните изјави за нивната потенцијална блиска средба.

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Кога пред насобраните медиуми ја прашаа како поминал летот, Јелена Карлеуша на шега одговори:

„Дали очекувавте авионот да се сруши? Тоа би била голема балканска трагедија!“ Пејачката истакна дека ова не е прва средба со ривалката „на небото“.

„Милион пати сме се виделе, тоастара приказна. Веќе не ми е интересно ниту мене ниту неа“, објасни Карлеуша.

Вчерашниот лет од Црна Гора покажа дека, патниците на овој лет имаа необична можност да бидат сведоци на уште едно поглавје од оваа децениска естрадна драма.

foto: printscreen/instgaram/cecaraznatovic.fann