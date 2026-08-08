Сања Кужет го прослави 43-тиот роденден: „Мојот живот има смисла благодарение на моите деца“

Водителката Сања Кужет го слави својот 43-ти роденден, а по тој повод објави серија фотографии од семејниот одмор на социјалните мрежи.

Покрај кадрите на кои позира насмеана, Сања сподели и ретки моменти со своите синови, кои, како што откри, не се лесни за убедување да застанат пред камерата.

Познатата водителка го прослави својот роденден далеку од работните обврски, опкружена со своите најблиски, а на своите фотографии забележа дел од атмосферата од патувањето.

Фотографиите од нејзините наследници како уживаат на море привлекоа особено внимание. Заедно со фотографиите, таа објави емотивна порака во која се осврна на годините што се зад неа.

„Каде си ти , мој 43-ти роденден?“ почна Сања, а потоа додаде:

„Ништо досега не прелетало. Се беше со содржина и токму по моја мерка.

Водителката призна дека нејзините синови не сакаат особено да се фотографираат, па затоа таа се обидува да ги овековечи спонтаните семејни моменти секогаш кога има можност.

„Моите момчиња не сакаат да се фотографираат. Го прифатив тоа одамна, но сè уште барам моменти. Нивните моменти. Бидејќи тие се мојата сила, мојата најголема радост и она што прави сè да има смисла“, напиша таа.

foto: printscreen/instgaram/sanja_kuzet