Сопругот на Каја Остојиќ го истетовира нејзин лик на раката: Пејачката покажа како изгледа (ФОТО)

Каја Остојиќ не крие колку ужива што е вљубена во својот сопруг Милош Чујовиќ, а сега покажа гест со кој тој ѝ приреди посебно изненадување.

Пејачката, која била во брак три пати, е во брак со Милош Чујовиќ, со кого, како што постојано нагласувала, ужива во хармоничен однос.

Каја сега се огласи на социјалната мрежа Инстаграм и откри дека нејзиниот сопруг го истетовирал нејзиниот лик на раката. Таа сподели фотографија од тетоважата со своите следбеници, а со објавата напиша и емотивна порака.

„Твоето срце е рај од соништата“, рече Каја, заедно со емотикони во форма на бесконечност и срце.

Милош ретко се појавува во јавност, бидејќи не сака премногу да се експонира. Каја претходно зборуваше за нивната врска и откри дека нејзиниот сопруг води прилично повлечен живот.

Судејќи според фотографијата што штотуку ја објави, Милош решил на овој начин да покаже колку му значи неговата сопруга.

foto: printscreen/instagram/kaya_ostojic