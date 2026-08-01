Направете вкусна крем-супа од тиквички

Лесна, кремаста и ароматична супа која се подготвува од едноставни состојки.
Состојки:
600 грама тиквички
300 грама компири
80 грама кромид
1–2 чешниња лук
100 милилитри неутрална павлака за готвење
1,5 литар вода
2 лажици путер
2–3 лажици лимонов сок
1 лажица сув зачин
Начин на подготовка: Во тенџере загрејте го путерот, па кратко пропржете го ситно исечканиот кромид додека да омекне. Додајте ги тиквичките исечени на парчиња и динстајте уште неколку минути.
Додајте ги исечените компири, 1 литар вода и сувиот зачин. Варете околу 20 минути, односно додека зеленчукот да омекне.
Пред крајот додајте го ситно изгмечениот лук. Сварениот зеленчук изблендирајте го додека да добиете мазна и кремаста смеса. Додајте ја преостанатата вода, павлаката за готвење и лимоновиот сок. Измешајте и оставете ја супата кратко да проврие.
Крем-супата од тиквички послужете ја топла. По желба, додајте моцарела исечена на мали коцки за дополнителна кремастост и побогат вкус.
Foto: Magnifik
Izvor: Kurir