Направете вкусна крем-супа од тиквички

Лесна, кремаста и ароматична супа која се подготвува од едноставни состојки.

Состојки:

600 грама тиквички

300 грама компири

80 грама кромид

1–2 чешниња лук

100 милилитри неутрална павлака за готвење

1,5 литар вода

2 лажици путер

2–3 лажици лимонов сок

1 лажица сув зачин

Начин на подготовка: Во тенџере загрејте го путерот, па кратко пропржете го ситно исечканиот кромид додека да омекне. Додајте ги тиквичките исечени на парчиња и динстајте уште неколку минути.

Додајте ги исечените компири, 1 литар вода и сувиот зачин. Варете околу 20 минути, односно додека зеленчукот да омекне.

Пред крајот додајте го ситно изгмечениот лук. Сварениот зеленчук изблендирајте го додека да добиете мазна и кремаста смеса. Додајте ја преостанатата вода, павлаката за готвење и лимоновиот сок. Измешајте и оставете ја супата кратко да проврие.

Крем-супата од тиквички послужете ја топла. По желба, додајте моцарела исечена на мали коцки за дополнителна кремастост и побогат вкус.

Foto: Magnifik

Izvor: Kurir