Крема за сончање или спреј? Дерматолозите открија кој е подобар избор

Кога станува збор за заштита од сонце, клучно е да се користи производ со заштитен фактор (SPF) од најмалку 30, но се поставува прашањето дали крема или спреј е подобар избор. Иако двата производи се подеднакво ефикасни ако се нанесат правилно, дерматолозите истакнуваат дека кремите често се покажуваат како подобар избор во пракса.

Причината е едноставна – луѓето често го нанесуваат спрејот нерамномерно и во недоволна количина, што го намалува нивото на заштита, додека нанесувањето на кремот е попрецизно и потемелно, пишува Health.

Како функционира заштитниот фактор

Како по правило, повисок SPF е подобар, но само до одредена граница, вели д-р Вивијан Чин, основач на Koru Wellness & Aesthetics.

-SPF е кратенка за sun protection factor и покажува колку долго можете да останете на сонце без да изгорите или да се оштетите во споредба со тоа колку долго би траела незаштитената кожа, рече д-р Чин за Health.

Во теорија, SPF 30 значи дека можете да останете на сонце 30 пати подолго пред вашата кожа да поцрвене, но тоа е точно само ако точно ги следите упатствата.

-Во пракса, повеќето луѓе не ги следат упатствата дословно. Тие не го нанесуваат производот 30 минути пред да излезат на сонце, ниту пак го повторуваат нанесувањето на секои два до три часа, особено по потење или бришење со крпа, додава д-р Чин.

Високиот SPF, исто така, им дава на некои луѓе лажно чувство на сигурност, поради што ја обновуваат својата заштита поретко.

-За повеќето активности, препорачувам водоотпорен производ со широк спектар со SPF од 30 или повисок, вели д-р Чин.

Спреј за сончање

Спрејовите станаа популарни поради нивните лесни за употреба, немасни формули, објаснува д-р Адриен О’Конел. Сепак, тие имаат недостаток што е потешко да се нанесат рамномерно, а ветерот може да го распрсне производот пред да стигне до кожата.

-Ако го нанесете спрејот директно на телото, голем дел од производот често завршува во воздухот, а не на кожата, предупредува д-р Чин.

Тој советува прво да го испрскате на дланките, а потоа да го втриете на лицето или телото.

Во пракса, спрејовите не обезбедуваат толку добра покривност како кремите: „Ако немате крема, спрејот може да делува, но не долго. На долг рок, ќе мора да нанесете повеќе спрејови отколку што би нанеле креми“, вели д-р Мичел.

Крема за сончање

Иако многумина ги паметат кремите како густи бели намази, д-р Хејл истакнува дека денешните формули се значително подобрени. Главната предност на кремата е што можете точно да видите каде го нанесувате и на тој начин да обезбедите целосна покривност. Сепак, во некои области, како што е скалпот, спрејот може да биде попрактичен избор.

-За лицето, претпочитам крема за да избегнам вдишување на спрејот, вели д-р О’Конел.

-Аеросолите можат да ги иритираат белите дробови ако се вдишат. Исто така, сакам да користам креми специјално за лице бидејќи тие често содржат хидратантни и анти-стареечки состојки, како што е хијалуронска киселина, додава тој.

Денес, проблемот со белите траги што ги оставаат минералните состојки е решен со понапредни формули со микронизирани честички или нијансирани креми.

Може ли производите да се комбинираат?

Експертите се согласуваат дека е сосема безбедно да се комбинираат различни производи. Ако сте навикнати на одреден крема за лице, а спрејот е посоодветен за вашето тело, ова е добар пристап. д-р Чин препорачува минерални креми за чувствителна кожа бидејќи е помала веројатноста да предизвикаат реакции.

„Најдобрата крема за сончање е онаа што ќе ја користите редовно“, заклучува д-р Чин.

„Ако ви е полесно да нанесете спреј на телото и специјален крем на лицето, секако направете го тоа.“

Foto: Magnifik

Izvor: Kurir