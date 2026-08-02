Се појави фотографија од Верица Ракочевиќ од 1966 година, еве како изгледала тогаш

Верица Ракочевиќ деценија по деценија докажува дека стилот, самодовербата и убавината немаат никаква врска со датумот на раѓање. Српската модна дизајнерка никогаш не дозволила бројот на нејзината лична карта да ја дефинира, а со својот изглед и начин на живот, таа често покажува дека возраста може да биде само уште еден дел од личната приказна, а не ограничување.

Како некој за кого модата е повик во животот, Верица е позната по тоа што дизајнира за жени од различни генерации, но таа исто така покажува со свој пример дека гардеробата и животот не се избираат според возраста, туку според личните чувства.

Верица Ракочевиќ е сè уште енергична како и секогаш

Нејзината љубовна врска со композиторот Вељко Кузманчевиќ, кој е 35 години помлад од неа, честопати била предмет на јавно внимание, но таа никогаш не дозволила предрасудите на другите луѓе да влијаат врз нејзиниот поглед на животот.

Иако е целосно свесна за своите години, Верица нагласува дека ги прифаќа како дел од себе и дека не сака да се вклопува во наметнатите правила за тоа како треба да изгледа жената на одредена возраст.

Таа покажа дека отсекогаш импресионирала со својот изглед и со фотографија од младоста што ја споделила со своите следбеници на Фејсбук. На портретот од 1966 година, Верица има 18 години и позира како матурантка на Деветтата гимназија, во време кога, како што напишала, замислувала сосема поинаков животен пат.

„Таа сонуваше за кариера како писателка, но животот имаше други планови за неа…“, напиша Верица покрај фотографијата.

Foto: printscreen/facebook/verica.rakocevic