Хрватската старлета Меланија Францетиќ со показна вежба во кујната, по која оние нешта сами ти текнуваат, зошто некои работи не треба да се објаснуваат! (ВИДЕО)

Меланија Францетиќ еуште една хрватска старлета во подем. Таа како и повеќето други е ѕвезда на страницата за возрасни „Онли фанс“ каде има свој профил на кој можете да ги видите нејзините еротски егзибиции.

Соло, во жешка лезбо акција или во некоја трета комбинација сеедно… Важно е да е возбудливо.

А кај цицлестата Меланија возбудата е згарантирана. Или можебе не е баш така, зашто фактите на терен зборуваат малку поинаку.

Имено, цената на нејзините услуги за „плакнење очи“ летово драстично паднала. Од 20 на само 5 долари за месечен престој на нејзиниот „Онли фанс“ профил. Дали е во прашање летен попуст кој русокосата убавица го нуди или пад на нејзините „еротски услуги за влажни погледи“, знае само таа самата.

Она што е евидентно е дека за да го зголеми прометот и засили френквенцијата на посетеност, Меланија тргнала да сеги рекламира своите услуги не само на сајтот за возрасни, туку и на својот Инстаграм.

Како поинаку освен така некако може да се протолкува кусото клипче на цицлестото силиконско мињонче кое го снимила додека демек мие чаши во мијалникот во кујната.

Впрочем за добра домаќинка умешноста е подеднаква и во кујната покрај садоперот, само ако знае како да го поттикне партнерот.

А хрватската старлета за тоа има подготвена показна вежба по која оние нешта сами ти текнуваат, зошто како што самата вели, некои работи не треба да се објаснуваат!

Единствено што треба да се внимава на сапуницата… И ако претече, потоа убаво да се испере!

View this post on Instagram A post shared by 𝓜𝓮𝓵𝓪𝓷𝓲𝓮 𝓕𝓻𝓪𝓷𝓬𝓮𝓽𝓲𝓬🐉 (@melanie_francetic)

Фото и видео: Инстаграм/melanie_francetic