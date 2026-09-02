Триумф на македонското достоинство: Светски сјај во Скопје, Хозе Карерас и нашиот „дрим-тим“ за незаборав!

Синоќа(1. Спетември), Градскиот плоштад „Македонија“ во Скопје беше епицентар на еден од најголемите, најкомплексните и сигурно највпечатливите музичко-сценски проекти во поновата историја на нашата земја.

По повод одбележувањето на 35 години независност на Македонија, срцето на главниот град се претвори во отворена светска оперска и концертна арена. Оваа вечер покажа дека нашата татковина има музика која зрачи и пулсира со чиста емоција, пренесувајќи порака на силно национално достоинство и гордост.Ова не беше само обична прослава, ова беше чиста перфекција каква што досега не била споена во вакво раскошно руво. Синоќа, Скопје изгледаше и звучеше светски!

Од првиот момент кога рефлекторите го осветлија плоштадот, стана јасно дека сведочиме на настан кој поставува нови светски стандарди во домашната продукција. Сценското решение беше беспрекорно – монументално, а сепак софистицирано, давајќи му на Скопје изглед на вистинска културна метропола која дише со полни гради.

Изведувачите, стилски комплетно средени, дотерани со висока доза на елеганција и софистицираност, на сцената донесоа класа која доликува на јубилеј од вакви размери. Нивното достоинствено присуство и појава зборуваа сами за себе уште пред да го отпеат првиот тон.

Носечкиот столб на вечерта, Македонската филхармонија, под диригентската палка испорача звучна слика која буквално предизвикуваше морници. Под нивното врвно водство и беспрекорните оркестрации, македонските музички класици добија нова, безвременска димензија.

На сцената продефилира македонскиот музички „дрим-тим“. Емотивниот и моќен вокал на Наум Петрески како и изведбите на Миле Кузмановски и Сузана Спасовска, уште еднаш покажаа како се чува македонскиот мелос со гордо крената глава.

Вечните диви на македонската поп и забавна музика – Маја Оџаклиевска, Каролина и Калиопи, со својата силна емоција докажаа зошто се недопирливи на тронот.

Виртуозноста на Влатко Стефановски ги подигна срцата на присутните, додека оперската грандиозност на Ана и Игор Дурловски и Дешира Амети-Крлиу донесе чиста класична екстраваганција.

Кулминацијата на вечерта беше претставена преку магичниот глас на големиот, светскиот тенор Хозе Карерас.

Неговиот глас, споен со моќната енергија на нашите уметници, создаде синергија која ретко се доживува. Да се има Карерас на иста сцена со најдоброто од Македонија, во чест на државниот јубилеј, беше историски чин кој ја испрати најубавата разгледница од Скопје до светот.

Она што ја направи оваа ноќ навистина совршена беше духовната врска меѓу сцената и публиката. Оваа вечер покажа дека Македонија има уметност која не само што се слуша, туку која допира длабоко во душата. Преполнетиот плоштад беше обединет во восхит, достоинство и национална гордост. Ова беше ноќ во која најдоброто од македонскиот музички гениј блесна во својот полн, безвременски сјај, оставајќи ни спомен за еден историски триумф кој долго ќе се памети и прераскажува.

Вечерва, на 2 септември, пред платото на Т-Арена, серијата спектакли во организација на „Авалон продукција“ продолжува со концептот „Најдоброто од Македонија“, каде што за помладите генерации беспрекорна забава ќе приредат Слаткаристика, „Суперхикс“, „2Бона“, „Фанк Шуи“ и Дина Јашари. Целата оваа празнична недела, која се одвива под моќното мото „Силно светнал ден“, ќе кулминира со големото затворање на 8 септември, кога на Градскиот стадион во Скопје ќе настапи светската диџеј ѕвезда Дејвид Гета, заокружувајќи го овој историски празничен блок кој го позиционираше Скопје во центарот на европските културни случувања.

фото:Instagram printscreen/ChatGpt/МИА