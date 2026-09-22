Гаро Тавитјан добитник на наградата „Hall of Fame – Lifetime Achievement Award“ од Drummerworld

Нашиот тапанар, композитор, аранжер и продуцент Гаро Тавитјан доби ново значајно меѓународно признание – „Drummerworld Hall of Fame – Lifetime Achievement Award“, награда за животно достигнување доделена во знак на признание за неговиот придонес кон уметноста на тапанарството и музиката.

Признанието доаѓа од Drummerworld, меѓународна платформа посветена на тапанарството и ударните инструменти, основана во 1997 година.

За Тавитјан, ова признание има посебна тежина бидејќи неговата работа на меѓународната тапанарска сцена во голема мера е поврзана и со презентацијата на македонските ритми пред светската публика.

Тој во своите презентации ги обработува традиционалните македонски неправилни ритми – 5/8, 7/8, 9/8 и 11/8, како и „Тешкото“, претставувајќи ги преку современиот јазик на тапаните. Дел од овие изведби и едукативни материјали се објавени преку „Drummerworld“.

Токму тоа е еден од аспектите на својата кариера на кој Тавитјан особено се осврнува во својата објава по повод признанието. Како што посочува, кога добил можност да биде дел од меѓународната тапанарска енциклопедија, сакал таа можност да ја искористи и за презентација на македонските ритми, што му било овозможено преку повеќе светски платформи.

Патот до ова признание е долгогодишен. Гаро Тавитјан е професионален тапанар со повеќедецениска кариера, а официјалните профили на Zildjian и D’Addario/Evans го наведуваат како меѓународен музички артист и наградуван тапанар, композитор, аранжер и продуцент. Според неговиот профил на Zildjian, во текот на кариерата има реализирано повеќе од 500 големи концертни настапи во Европа, Англија, Азија, САД и на Балканот.

Во 2001 година добил стипендија за Berklee College of Music, а една година подоцна студирал и на Wolfgang Jazz Academy во Германија.

Од 2002 година неговата кариера е тесно поврзана и со работата со неговиот брат Диран Тавитјан, со кого настапуваат како Tavitjan Brothers.

Во текот на годините Тавитјан соработувал со голем број реномирани светски музичари, меѓу кои Mike Stern, Frank Gambale, Eric Marienthal, Rhani Krija и Morris Pleasure, а неговата работа е презентирана преку голем број меѓународни музички и тапанарски платформи.

Неговото име веќе е присутно и во светот на големите производители на музички инструменти и опрема. Тавитјан е поврзан со брендови како Zildjian, Vic Firth, Evans/D’Addario, Cympad и RTOM, а неговите настапи и едукативни материјали се објавувани и преку „Modern Drummer“, „Drum Talk TV“ и други специјализирани медиуми. Во 2023 година тој бил избран меѓу 500 највлијателни тапанари во светот од страна на Drummerworld.

Она што оваа приказна ја прави особено интересна за македонската културна јавност е фактот што Тавитјан не се претставува во светот само како индивидуален музичар, туку со себе го носи и македонското ритмичко наследство.

Неговите презентации на 5/8, 7/8, 9/8 и 11/8, како и на „Тешкото“, покажуваат како традиционалните македонски ритми можат да бидат претставени преку современа тапанарска техника и да станат дел од меѓународниот едукативен и изведувачки контекст.

Во својата најнова објава Тавитјан посебно им се заблагодарува на луѓето кои имале најголемо влијание врз неговиот музички развој – неговиот татко Гарабет Тавитјан, братот Диран, како и професорите Зоран Спасовски и Кристијан.

Особено емотивно се осврнува на професорот Зоран Спасовски, кому му се заблагодарува што уште во нижото и средното музичко образование му помогнал да го совлада нотниот запис за ударни инструменти и тапани. Според Тавитјан, токму тоа знаење подоцна му овозможило полесно да ја разбира најсложената светска литература за тапани.

Во својата порака тој не ја заборава ниту својата мајка, на која ѝ упатува посебна благодарност за целокупната посветеност кон семејството.

Наградата „Drummerworld Hall of Fame – Lifetime Achievement Award“ доаѓа како уште едно поглавје во долгата меѓународна кариера на Гаро Тавитјан, но и како признание за еден музички пат во кој професионалното образование, долгогодишната работа, соработките со светски музичари и афирмацијата на македонските ритми се испреплетуваат во една целина.

За македонската публика, особено значајно останува тоа што во дел од своите највисоки меѓународни ангажмани Тавитјан го претставува токму она што е специфично за нашата музичка традиција – македонскиот ритам.