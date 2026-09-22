Невролог советува: Утринска навика од 15 минути која може да му користи на мозокот

Утрото е важен период за раздвижување на организмот, а начинот на кој го започнуваме денот може да влијае и на нашата концентрација и расположение.

Секое утро мозокот поминува низ природно зголемување на кортизолот, хормон кој му помага на телото да премине од состојба на мирување во будност. Неврологот д-р Адил Ниаз објаснил дека деловите од мозокот задолжени за основните функции се активираат веднаш, додека на префронталниот кортекс, кој е важен за сложено донесување одлуки, му е потребно малку повеќе време.

За да се расони и да ја подобри концентрацијата, д-р Ниаз настојува да го започне утрото со 15 минути лесна физичка активност, најмалку трипати неделно. Најчесто прави истегнувања, склекови и чучнувања.

„Тоа едноставно ми помага да се расонам. По движењето се чувствувам посвежо и поконцентрирано, особено кога ме очекува напорен ден“, изјавил тој за „Parade“.

Физичката активност може да му користи на здравјето на мозокот

„Лесната до умерена физичка активност е корисна за мозокот бидејќи го снабдува со крв богата со кислород и го поттикнува ослободувањето на невротрофниот фактор (BDNF), кој делува како ѓубриво за мозочните клетки“, објаснил неврологот.

Истражувањата покажуваат дека редовната умерена аеробна активност може да го зголеми волуменот на хипокампусот, дел од мозокот важен за помнењето.

Физичката активност може да има и непосреден ефект.

„Ако усвоите рутина која е здрава за мозокот, би можеле да забележите значително подобра концентрација, поурамнотежено расположение и поквалитетен сон уште истата ноќ“, истакнал д-р Ниаз. Истражувањата покажуваат дека дури и еден тренинг може да го подобри расположението и когнитивниот фокус.

За полесно усвојување на оваа навика, неврологот препорачал да се започне со кратка прошетка или едноставни вежби и постепено да се зголемува времетраењето и зачестеноста на активностите.

Тој советува и подготовка уште претходната вечер.

„Ако патиките за пешачење ги ставите веднаш до апаратот за кафе, се потпирате на асоцијативното учење и сигналите од околината, а не само на чистата сила на волјата“, заклучил тој.

извор:точка.ком.мк

фото:Freepik