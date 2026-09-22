Ова есенско овошје ги чисти цревата како метла и го поттикнува нивното празнење

Сливите се есенско овошје кое ги чисти цревата и го подобрува варењето на храната. Научете како правилно да ги консумирате за најдобри резултати.

Сливите се едно од најкарактеристичните есенски овошја, а богати се со растителни влакна, антиоксиданти, витамини и минерали. Без разлика дали се консумираат свежи или сушени, тие можат да придонесат за здраво варење и лесно да се вклопат во балансирана исхрана. Затоа ендокринологот Андра Наку разговараше со „Digi24.ro“ за здравствените придобивки од сливите, како и за препорачаната дневна количина.

„Големината на порцијата и избраниот облик се важни, особено за луѓето кои треба да го следат нивото на гликоза во крвта, бидејќи сливите содржат поконцентрирана количина природни шеќери и имаат повеќе калории“, се наведува во статијата.

Една од најважните предности на сливите е нивната висока содржина на растителни влакна. Порција од 100 грама од ова овошје содржи приближно 1,4–1,5 грама растителни влакна, што може да придонесе за подолго чувство на ситост и да поддржи правилно варење. Во исто време, растителните влакна обезбедуваат хранливи материи за корисните бактерии во цревата и придонесуваат за одржување на рамнотежата на цревната микробиота.

„Сливите се познати и по нивните позитивни ефекти врз цревниот транзит. Меѓу другото, тие содржат сорбитол, соединение кое може да го поттикне цревниот транзит и да биде корисно за луѓето кои страдаат од запек. Поради оваа причина, ова овошје, и свежо и сушено, често се вклучува во препораките за исхрана за поддршка на варењето“, се додава во публикацијата.

Сливите се богати со антиоксиданти

Друга предност на сливите е содржината на антиоксиданти, особено полифеноли и антоцијанини. Овие соединенија помагаат во заштитата на клетките од оксидативен стрес. Антоцијанините се исто така пигменти кои им ја даваат на темните сорти сливи нивната карактеристична интензивна боја.

„Во однос на хранливата вредност, ова овошје е извор на витамин Ц, витамин К и калиум. Во исто време, има ниска калорична вредност: 100 грама содржи приближно 50 килокалории, што го олеснува вклучувањето во балансирана исхрана“, објасни д-р Андра Наку.

Колку сливи можете да јадете?

Количината на консумирано овошје е важна за вкупниот внес на шеќер и калории, па затоа експертите препорачуваат умерени порции, особено за луѓе кои мора да се грижат за нивото на гликоза во крвта.

„Порција свежи сливи од 150-200 грама може да биде одлична ужина. Може да се јадат свежи помеѓу оброците, да се додадат во појадок или да се вклучат во десерт по главниот оброк“, советува докторот.

Експертите исто така препорачуваат сливите да се јадат со кора, по темелно миење, бидејќи на овој начин може да се зголеми внесот на влакна и антиоксиданти. Луѓето кои треба да го контролираат нивото на гликоза во крвта треба да обрнат посебно внимание на големината на порцијата и како овошјето се вклопува во остатокот од оброкот.

„Како што сливите зреат, тие можат да станат послатки. Сепак, нивното влијание врз нивото на шеќер во крвта зависи и од изедената количина, составот на оброкот и индивидуалниот одговор на организмот. За подобра апсорпција на влакна и побавна апсорпција на шеќер, се препорачува да се консумираат цели, а не цедени“, додава публикацијата.

Сливите се јадат во помали количини

Сливите се практична алтернатива на свежото овошје, но треба да се користат умерено. За време на процесот на сушење, водата испарува, што резултира со концентрација на природни шеќери, но и поголем број калории по единица тежина.

Затоа се препорачува сливите да се консумираат во помали порции. Типична големина на порција е приближно 20 грама, што ви овозможува да ги искористите нивните нутритивни придобивки без да претерувате со шеќер и калории.

извор:точка.ком.мк

фото:Magnific