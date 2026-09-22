Вдовицата на Тома Здравковиќ по 35 години проговори за односот на пејачот со Силвана Арменулиќ

Гордана Здравковиќ, вдовицата на пејачот Тома Здравковиќ, конечно стави крај на децениските шпекулации за неговата врска со пејачката Силвана Арменулиќ, за кои се зборуваше во јавноста речиси четири децении.

Приказните за наводната голема љубов меѓу Тома и Силвана ја интригираат јавноста со години, а Гордана сега реши, по 35 години, да ги разјасни сите сомнежи и да ја открие вистината за нивната врска.

– Еве, ќе кажам по 35 години. Сите постојано ме прашуваат дали Тома бил заљубен во Силвана и што се случило меѓу нив. Тома никогаш не бил заљубен во неа, но тој многу ја сакал и почитувал. Таа му била најдобра пријателка во животот, имале слични судбини, па некако се надополнувале и биле рамо еден на друг за плачење. Тома бил заљубен во сестрата на Силвана, Мирјана. Силвана сакала тој да се ожени со Мирјана, но таа се омажила за боксер – рекла Гордана.

Гордана неодамна го посети Печеневци, родното место на пејачот, каде што и денес се наоѓа куќата во која пораснал. Како што вели тој, емоциите биле силни, а желбата да се зачува споменот на Тома уште посилна.

– Тоа е мало село кое го обожава. Неговото родно место е таму. Се надевам дека ќе успееме да го одржиме. Беше руина, сега полека се реновира, а моја желба е да биде „куќата на Тома“. Предложивме Градот Лесковац да преземе, ќе видиме – рече таа

фото:You tube printscreen/ RTS Najlepše narodne pesme/NAJLJEPSE NARODNE PJESME