Хелена Топаловиќ уште еднаш покажа дека е телесно совршена: Лекција за извајано тело и совршени облини до перфекција

Атрактивната Хелена Топаловиќ уште еднаш докажа дека е телесно совршена. Ќерката на Топалко уживаше во одморот на Кипар, каде брутално провокативна, на секој чекор предизвикуваше возбуда со својата појава.
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Во едноделен костим за капење или бикини – сеедно, оваа популарна дама изгледа совршено, па затоа и не е изненадување што не можеа да се добројат коментарите со комплименти на социјалните мрежи. Евидентно е дека Хелена никаде на телото нема ниту еден грам дополнителни „маснотии“, а нејзините бујни облини се речиси совршени.
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Летото веќе заврши, но за расната убавица тоа беше одлична прилика, меѓудругото да и покаже на конкуренцијата, а и на своите следбеници на социјалните мрежи дека е во одлична форма.
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Клекната крај мрежата на песочниот терен за одбојка или испружена крај брегот, Хелена Топаловиќ буквално на сите им одржа лекција, како изгледаат совршено тело и извајани облини до перфекција.
Фото: Инстаграм/helena_topalovic