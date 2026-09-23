Во жешко црвено и бомбастично деколте: Софија Вергара добро знае како да доминира

Неодамна во Лос Анџелес се отвори музеј наречен Музеј на наративна уметност „Лукас“, а за овој посебен настан се собраа многу познати личности.

Покрај нереалната Ева Лонгорија, Камила Алвес и нејзината наследничка, и легендарната Софија Вергара ја искористи можноста да блесне на отворањето на музејот.

За овој голем момент, Софија одлучи да облече добро проверена модна комбинација која открива многу. Фотографиите се проширија низ социјалните мрежи и медиумите, а многумина беа воодушевени од изборот на облека.

Како што можете да видите, таа носеше гламурозен фустан без прерамки кој ја следеше линијата на нејзиното тело и ја истакнуваше нејзината витка фигура и прекрасни облини. Сепак, ѕвездата на стајлингот беше длабокото деколте кое ги истакнуваше бујните гради и се чини дека никој не беше имун на таа глетка.

Изгледот го комплетираше со минимална шминка во голи тонови и фризура со залижана коса која ѝ паѓаше по грбот.

фото:Instagram printscreen/sofiavergara/ @lucasmuseum