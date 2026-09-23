Снеже Велков направи споредба колку се изменила од пред 20 години до сега, па праша: И како?

Нашата позната водителка и мотиватор за здрав и активен живот, Снеже Велков, уште еднаш покажа дека поседува неверојатна самодоверба, шарм и одлична, но и одлична смисла за хумор, а од неа тоа никогаш не е излишно.

На својот Инстаграм профил таа сподели интересна фотографија која веднаш го привлече вниманието на следбениците, а станува збор за визуелна временска машина која прави директна споредба помеѓу две различни ери од нејзиниот живот, а во режија на Снеже.

На левата страна ја гледаме Снеже во своите „20 и нешто“ години, облечена во специфичен, авангарден кафеав фустан со впечатливи карнери и волумен, кој совршено ја отсликува тогашната младешка смелост и желба за експериментирање со модата.

На десната страна, пак, блеска денешната Снеже во своите „40 и нешто“, облечена во елегантен, долг светкав фустан кој зрачи со зрелост, префинетост и вонвременски гламур. Со едноставното прашање „И како?“, таа ги предизвика своите фанови да го дадат својот суд за оваа модна и животна трансформација.

Она што е очигледно на прв поглед е дека Снеже со текот на времето не само што го рафинирала својот стил, туку успеала да го задржи истиот младешки сјај и препознатливата витка линија. Оваа објава е прекрасен потсетник дека вистинската убавина не бледнее со текот на времето, туку само добива нова, подлабока и поелегантна димензија.

На крајот, оваа споредба ни докажува дека стареењето не е губење на младоста, туку собирање на бесценети искуства, стил и мудрост кои едноставно не можат да се купат во ниту еден бутик.

фото: Instagram printscreen/ velkovsneze/ @todorovic.ss