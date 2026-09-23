Карлеуша во гаќички: Долниот дел исклучиво за публика над 18 години (видео)

Поп-дивата Јелена Карлеуша уште еднаш докажа зошто неспорно ја носи титулата модна икона. Денес таа покажа дека дури и кога носи само гаќички, тоа е доволно за да биде најдобро облечена личност.

Појавувајќи се на снимањето на нова епизода од музичкото натпреварување „Пинкови звезде“, Јелена успеа да ги помести границите на авангарднината мода и да ги остави сите присутни без здив со својот беспрекорен и смел изглед.

Кратката, припиена кожна јакна со нагласени раменици му даде моќен, урбан и смел печат на целата комбинација, истовремено истакнувајќи ја нејзината совршена фигура.

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Нејзината обемна руса коса, крената високо во стилот на светска дива и надополнета со модерни очила за сонце, внесе доза на холивудски гламур на сетот.

Долниот дел од нејзината комбинација привлече огромно внимание кај фотографите и медиумите, додека впечатливите детали го истакнаа нејзиниот препознатлив стил за уникатни модни избори и трендови што пленат со својот изглед. Гаќичките со ознаката „18+“ секако не се за оние со слабо срце!

Чизмите со високи потпетици и впечатливи ремчиња совршено го заокружија овој смел моден израз.

Карлеуша уште еднаш покажа дека за неа модата нема граници и дека со секое ново појавување поставува сосема нови стандарди на локалната јавна сцена.

foto:printscreen/instagram/mega.zvezda.jk