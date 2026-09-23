Денес готвиме: Посни палачинки за совршена среда

Потребно ви е:
250 г брашно
500 мл минерална вода
2 лажици масло
1 лажица шеќер
Прстофат сол
Масло (за пржење)
Подготовка:
Во длабок сад измешајте ги солта, шеќерот и брашното. Потоа, постепено додавајте ја минералната вода со постојано мешање, сè додека смесата не стане мазна и без грутчиња. Следно, додадете две лажици масло и благо измешајте. Лесно премачкајте тава за палачинки со масло и ставете ја на умерена температура. Истурете една кутлача од смесата во тавата и рамномерно распоредете ја. Пржете ја палачинката додека рабовите не добијат златеста боја, а потоа превртете ја и пржете ја уште неколку секунди од другата страна. На палачинките нанесете фил по ваш избор.
извор:попара.мк
фото:Freepik