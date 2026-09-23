Поткаст гостин: DJ Славе Келешовски во „Ништо лично“

Славе Келешовски, во музичкиот свет познат како DJ Crazy Slave, е едно од имињата што оставија длабока трага во развојот на македонската диџејска, диско и клупска сцена. Неговата приказна не е само приказна за човек зад грамофоните, туку и за музички ентузијаст, радиоводител, менаџер, организатор на концерти, човек кој соработувал со голем број ѕвезди од поранешна Југославија и Македонија и кој, по преселбата во САД, успеал да го зачува својот контакт со музиката и со македонската публика.

Иако денес живее на Флорида, Келешовски сè уште не се откажува од она што го започнал како тинејџер – музиката. Во Македонија редовно се враќа во летните месеци, а и во САД повремено настапува и организира забави, особено за македонската и балканската дијаспора.

Сè започнало на 14 години

Необичната приказна на Славе со диџејството започнува уште во тинејџерските години.

Кога имал само 14 години, поради операција на нозете престојувал неколку месеци во болница во Скопје. Токму таму, во периодот кога бил физички одвоен од својот секојдневен живот во Струга, музиката му станала посебен свет.

Родителите му донеле мал грамофон и плочи, а Славе почнал интензивно да слуша музика. Покрај плочите што ги добивал и купувал, слушал и странски радиостаници, особено италијански емисии на долги бранови.

Тој период, како што самиот раскажувал, бил пресвртница во неговиот живот. Поради престојот во болница изгубил една година во гимназијата, а кога се вратил во Струга веќе имал јасна опсесија – музиката.

Пуштил долга коса и, како што се сеќава, во тоа време бил речиси единствениот гимназијалец со таков изглед.

Плочите ги заработувал сам

Во времето кога музиката се купувала на винил, а добра плоча не била нешто што секој може лесно да си го дозволи, Славе наоѓал свои начини да стигне до омилените изданија.

Како млад трчал на браната во Струга, ловел риби и ги продавал на туристите кај кампот „Караорман“, а заработените пари ги трошел на плочи. Токму така постепено ја создал својата лична колекција и почнал да ја гради музичката ерудиција која подоцна ќе му биде еден од најголемите адути како диџеј. Плочите ги набавувал и преку пријатели кои патувале во Лондон.

Во Струга тогаш постоела дискотека во Младинскиот дом. Како помлад, Славе со другарите стоел надвор и преку прозорец гледал што се случува внатре. Подоцна, кога дискотеката престанала да работи, тој и неговиот пријател Номе Буши решиле сами да отворат дискотека. На почетокот дури и работеле волонтерски – повеќе од љубов кон музиката отколку за заработка.

Двата грамофона што го означиле почетокот

Еден од најинтересните детали од неговите почетоци е начинот на кој стигнал до првата сериозна DJ-опрема.

Заедно со пријателот Анастас, Славе работел на Женската плажа во Струга. Утрото ја чистеле плажата, а потоа наплатувале влезници. Од парите што ги заработил тоа лето успеал да купи два грамофона „Тоска 5“.

Со нив започнува неговата вистинска диџејска кариера. Од денешна перспектива, тоа звучи едноставно, но во времето на винилот, аналогната опрема и диско-културата, два грамофона биле основата за создавање вистински DJ сет. Од тие два грамофона започнала кариерата која подоцна ќе го однесе низ Македонија, Југославија, а на крајот и преку Атлантикот.

„Екран“ и статусот на најдобар диџеј

Келешовски постепено станува препознатлив низ Македонија. Особено значаен момент во неговата кариера е учеството на изборите за најдобар диџеј во Македонија, организирани од ревијата „Екран“.

Според достапните биографски записи, во 1980-тите тој повеќепати бил избран за најдобар диџеј во Македонија, а Вистина.мк наведува дека бил трикратен победник на тие избори во 1970-тите.

Токму тука има мала разлика во датирањето во достапните извори, па најсигурно е да се каже дека во периодот на развојот на македонската диско-култура Келешовски повеќепати бил прогласуван за еден од, односно за најдобриот диџеј во Македонија.

Неговиот пат потоа води низ голем број познати дискотеки – „Младински“, „Јуниор“, „Алга“, „Бисер“, „Градиште“, „Крани“, „Еуро хотел“, „Лагадин“, а настапувал и на други места низ земјата и поранешна Југославија.

Од диџеј до музички менаџер

Она што го издвојува Келешовски од многу други диџеи од неговото време е фактот што не останал само зад пултот. Многу брзо почнал да се занимава и со организација на концерти, менаџмент на дискотеки, озвучување и соработка со музички имиња.

Во еден период, неговата работа се проширила и на радиото, па покрај диџеј и менаџер, бил познат и како радиоводител. Особено активни за него биле годините околу 1989, 1990 и 1991, кога веќе организирал концерти низ Македонија, но и во други делови од тогашна Југославија.

Три дискотеки во еден период

Во 1990 година Келешовски бил менаџер на дури три дискотеки:

„Градиште“ во Охрид

„Крани“ , во соработка со битолскиот менаџер Аце Ангелески – „Сенатор“

, во соработка со битолскиот менаџер Аце Ангелески – „Сенатор“ „Алга“ во Струга

На концертите во овие објекти знаеле да се продаваат и до 1.000 билети, што за тогашните услови претставувало сериозна посетеност. Тоа е период во кој Славе веќе не е само DJ Crazy Slave – тој станува човек преку кого голем број изведувачи доаѓаат до македонската публика.

Од Жељко Бебек до „Плави оркестар“, Бајага и Рамбо

Списокот на музичари со кои работел е навистина долг. Келешовски организирал настапи на:

Жељко Бебек, „Плави оркестар“, „Црвена јабука“, Бајага и „Инструктори“, „Галија“, Рамбо Амадеус, „Леб и сол“, „Меморија“, Аки Рахимовски, Дино Дворник, Масимо Савиќ, Беби Дол, Бора Чорба, Ален Славица, Зана Нимани, Весна Змијанац, Дино Мерлин и уште многу други.

Во едно свое интервју самиот Келешовски раскажува дека преку патувањата низ поранешна Југославија стекнал контакти со луѓе од естрадата, кои подоцна станале соработници и пријатели.

Посебното пријателство со Жељко Бебек

Една од најдолгите врски што ги зачувал е онаа со Жељко Бебек.

Во 1986 година, две години откако Бебек го напуштил „Бијело дугме“, Келешовски му организирал 10-дневна турнеја низ Македонија.

Биле заедно низ повеќе градови, а нивното пријателство продолжило и децении подоцна. Во 2024 година беше објавено дека двајцата и понатаму го негуваат пријателството кое трае речиси половина век.

Еден од најинтересните потези – Цеца во Македонија

Една од најпознатите епизоди од неговата менаџерска кариера е поврзана со Светлана Ражнатовиќ – Цеца.

Келешовски вели дека тој бил првиот што ја донел Цеца на настап во Македонија, во периодот кога таа била многу млада и сè уште одела во гимназија.

Во тоа време таа го имала изданието „Цветак зановетак“, а Келешовски организирал серија настапи низ Македонија – Куманово, Тетово, Струга, Битола и други места.

Како што самиот раскажува, тогаш никој не можел да претпостави до каде ќе стигне нејзината кариера.

„Патувачката Disco Express“

Особено интересен дел од неговата кариера е периодот кога настапувал со својата патувачка „Disco Express“. Тоа значело дека музиката не ја ограничувал само на еден клуб. Славе патувал низ различни градови во Македонија и низ тогашна Југославија, носејќи ја диско-културата, плочите и DJ-звукот таму каде што ќе бил ангажиран. Токму патувањата му овозможиле да создаде широка мрежа на контакти со музичари, менаџери и организатори.

Распадот на Југославија и новата реалност

Периодот на распадот на Југославија значел голема промена и за музичкиот бизнис.

Келешовски зборува дека Македонија постепено станала премал пазар за амбициите и активностите што ги имал. Иако продолжил да работи, неговиот живот постепено се насочил кон Америка. Интересно е што првиот контакт со САД го имал многу порано – во 1987 година првпат отпатувал таму туристички. Но трајната преселба дошла речиси една деценија подоцна.

1996 – преселба во Америка

Во 1996 година, Славе Келешовски со семејството се преселил во САД. Подоцна семејството го избрало Флорида за свој дом.

Америка била ново поглавје – далеку од македонските дискотеки, грамофоните и концертните сали во кои Келешовски ја изградил својата репутација. Но музиката не исчезнала од неговиот живот. Напротив.

Животот на Флорида

Денес Келешовски живее на Флорида со семејството. Во интервјуто објаснува дека во еден период семејството повторно се обидело да живее во Македонија. Децата работеле тука и сакале да останат, но подоцна одлучиле повторно да се вратат во Америка. Славе и семејството заминале со нив.

Таму веќе е во пензионерски години, но токму тоа му овозможува да има повеќе време за работите што ги сака. И денес, кога ќе биде поканет, пушта музика. Особено се поврзал со македонската и балканската дијаспора, а на дел од овие забави настапува и со својот зет, пејачот Дарко Илиевски.

Америка не значела збогување со Македонија

Иако повеќе децении живее во САД, Келешовски никогаш целосно не се откажал од Македонија. Напротив, неговиот модел денес е речиси двоен живот: зимата – Америка, летото – Македонија.

Вообичаено во Македонија доаѓа во пролетните/летните месеци, а во Охрид останува до септември или октомври, по што повторно се враќа во САД. Во интервјуата отворено зборува дека Македонија ја сака и дека и покрај долгогодишниот живот во Америка, не може да се откаже од земјата. Во Македонија има и инвестирано, а еден период во Охрид имал и сопствен угостителски објект – „DJ Pizza“, комплекс со деловни простории и апартмани.

DJ Pizza – враќање во бизнисот во Охрид

Во 2013 година Келешовски во Охрид го отворил комплексот „DJ Pizza“, кој за кратко време станал препознатливо место.

Објектот бил замислен како комбинација од ресторан, деловен простор и апартмани, а самиот назив бил директно поврзан со неговиот легендарен прекар DJ Crazy Slave. Ѕидовите на неговиот охридски простор биле исполнети со фотографии, текстови и спомени од неговата долгогодишна кариера – практично еден вид личен музеј на македонската и југословенската естрада.

И во пензија – повторно зад пултот

Иако денес е пензионер, за Келешовски пензијата очигледно не значи мирување. Повремено повторно застанува зад DJ-пултот.

Во 2026 година, на пример, беше најавен како специјален гостин на ретро журка во Битола, каде што настапи како DJ Krazy Slave Keleshovski, специјално пристигнувајќи од САД. Тоа покажува нешто што е карактеристично за целата негова кариера – тој никогаш целосно не се разделил со диџејството.

Велосипедот како втора голема страст

Ако музиката е неговата прва голема љубов, велосипедизмот е страста која му го исполнува слободното време.

Во САД возел и до 120 километри во еден ден, особено по рамни патеки на Флорида. Но самиот вели дека поголем предизвик му се планинските тури во Македонија. Една од неговите омилени замисли е да се разбуди во Охрид, да седне на велосипед и да вози до Дебар, па таму да се напие кафе. И покрај неколку операции на ногата и падови при возење, не се откажува.

Ќерката Ивана и зетот Дарко Илиевски

Семејната врска со музиката продолжува и преку неговата ќерка Ивана, која е сопруга на пејачот Дарко Илиевски. Така, музиката на некој начин продолжила и во следната генерација. Илиевски во САД, покрај својата музичка активност, учествува и во организирањето балкански забави, а настапува и со својот познат тест – DJ и менаџер Славе Келешовски.

Во 2024 година – песна посветена на легендата

Особено убаво признание за неговата кариера пристигна во 2024 година.

Во Струга беше промовирана песната „DJ Crazy Slave наш“, посветена токму на Келешовски. Ја изведуваат Мето Ди Флеш, Фичо и DJ Crazy Slave, а автори на песната се Мето Ди Флеш и д-р Миодраг Врчаковски. Во видеото се користени фотографии од различни периоди од животот и кариерата на Келешовски, вклучително и неговите средби и соработки со големи имиња од ексјугословенската естрада. И симболиката е силна: песната е промовирана токму во Струга, градот од каде што започнала неговата приказна.

Човек кој ги споил две епохи

Кариерата на Славе Келешовски е интересна и затоа што ги спојува две сосема различни музички епохи.

Тој започнал со винили, грамофони и аналогна опрема, во време кога DJ морал физички да ја поседува музиката.

Потоа дошле касетите, големите дискотеки, концертите, радио-емисиите, менаџментот и големите турнеи. Подоцна дошле Америка, дијаспората, современите забави и новите генерации. А тој останал препознатлив под истото име: DJ Crazy Slave.

И денес приказната продолжува

Во 2026 година, Славе Келешовски сè уште живее на Флорида, но Македонија и понатаму е неизоставен дел од неговиот живот. Летата ги поминува во Охридско-струшкиот регион, повремено настапува, се дружи со старите музички пријатели и повторно се појавува на ретро-забави.

Неговата приказна можеби најдобро ја опишува една едноставна линија: Од два грамофона купени со пари заработени на Женската плажа во Струга – до концерти со најголемите југословенски ѕвезди, живот на Флорида и повторно враќање зад DJ-пултот.

А можеби најубавиот доказ дека неговото име не останало само во сеќавањата на генерацијата што растела во 70-тите, 80-тите и 90-тите е фактот што многу години подоцна младите музичари му посветија песна – „DJ Crazy Slave наш“.Тоа е приказна за човек кој заминал далеку од Македонија, но никогаш не заминал од нејзината музика. Од Струга до Флорида – и назад на секое лето.

Ова лето на гости му бевме и ние… Кај ДЈ легендата Славе Келешовски со кој ја отвораме новата – трета по ред сезона на поткастот „Ништо лично“, во кој тој и лично ја раскажува својата животна и професионална приказна.

Премиерата оди вечерва, СРЕДА, 23-ти септември со почеток во 20.00 часот, ексклузивно само на YouTube каналот на КурирМК (@Kurir.podcast)

Фото: Фејсбук/Slavé Kelesovski