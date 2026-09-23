„Мама и тато помагаат, а имаме и куќна помошничка“: Хана откри детали од домот на Петар Грашо

Петар Грашо и неговата сопруга Хана Хуљиќ – која е 14 години помлада од него се родители на две деца: ќерката Алба (4) и синот Тони, кој овој октомври ќе го прослави својот втор роденден. Со оглед на тоа што и двајцата се занимаваат со музика, а Петар често е отсутен од дома поради настапи, Хана неодамна откри дали има помош во домот и како изгледа нивното секојдневие.

Хана е посветена на создавање нови песни, но секогаш кога ќе најде време, успева да одвои и неколку моменти за забава со пријателите.

Сепак, таа не крие дека ништо од ова не би било можно без помош дома:

„Мајка ми и татко ми – Алба се чувствува како дома кај нив. Кога оди кај нив, вели: „Чао мамо, си одам дома“. Тука се и мајката на Петар, неговата сестра и неговата деветгодишна внука и неа ја зема брат ми… Ангажиравме и жена што доаѓа да помогне околу домашните работи. Секоја помош е добредојдена“, изјави неодамна Хана за *Story.hr*.

„Навистина подеднакво го делиме товарот.“

Хана исто така зборуваше за медиумите за вклученоста на нејзиниот сопруг:

„Навистина сè делиме подеднакво, кога тој е тука, домашните обврски и грижата за децата ги делиме рамноправно. Се наоѓам во навистина добра ситуација кога станува збор за родителството – имам огромна поддршка и од таткото, не паѓа сè само на мајката“, изјави таа тогаш, откривајќи дека за неа е важно да има и моменти со Петар резервирани само за нив двајцата: „Секогаш сакаме да ја одржуваме таа трошка романтика и да одиме на кратки патувања од по еден или два дена, лесно е човек постојано да се чувствува исцрпено и да нема време еден за друг во текот на неделата или месецот, но ние секогаш наоѓаме време еден за друг – бидејќи тогаш животот тече малку полесно, а и справувањето со сите тие напорни обврски станува полесно“, изјави таа за *IN Magazin*.