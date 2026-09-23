„Нивес ги покажа своите природни гради, а еден коментар предизвика вистинска бура: „Исчисти ја терасата“

Популарната Хрватка, Нивес Целзијус, повторно го привлече вниманието на јавноста со нова фотографија во бикини, објавена на нејзиниот профил на Инстаграм.

Атрактивната Хрватица со години ја навикнува својата публика на провокативен изглед и смели изданија, нејзините бујни облини, препознатливата заносна фигура постојано се тема на разговор. Нивес вешто го задржува вниманието на јавноста, а речиси секоја нејзина објава предизвикува лавина реакции.

Имено, таа на Инстаграм сподели фотографија во заводлива поза што ги истакнува нејзините атрибути на фотографијата таа лежи на стомак, полугола во бикини со боја на крем, при што во преден план е нејзиниот задник.

Објавата ја проследи со натписот „Меа, измиј ја терасата“, дополнително загревајќи ја атмосферата околу оваа жешка фотографија споделена во нејзините „стори“ (Stories) објави.

Со својот впечатлив изглед, Нивес повторно ја разгори фантазијата на своите следбеници и докажа дека не ѝ недостига самодоверба.

foto: printscreen/instgaram/nivescelsius