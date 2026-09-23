Александра Пријовиќ го прослави својот 31-ви роденден, пораката од нејзината мајка трогна многумина

Пејачката Александра Пријовиќ го прослави својот 31-ви роденден, а овој посебен ден беше дополнително разубавен со емотивна честитка од нејзината мајка, Борка Михајловиќ.

Борка ѝ испрати порака полна со љубов и топли желби на својата ќерка преку социјалните мрежи, потсетувајќи се на моментите на гордост и среќа што Александра ѝ ги подарила.

„Среќен роденден, моја единствена ќерко. Ти благодарам за секоја насмевка, прегратка и момент на гордост што си ми ги подарила. Ти посакувам секогаш да бидеш здрава, среќна и сакана, животот да те води по најубавите патеки и никогаш да не заборавиш колку многу мама те сака“, напиша Борка.

Зорица Накиќ, мајката на сопругот на Александра, Филип Живојиновиќ, исто така се приклучи кон честитките и убавите желби.

Маќеата на Александра, Лела Пријовиќ, исто така не го заборави роденденот. Таа објави фотографија на Инстаграм, направена за време на крштевката на ќерката на пејачката, Арија, придружена со кратка, но убава порака: „Среќен роденден“.

Александра го поминала детството во Бели Манастир, каде што живеела со мајка си и со баба си и дедо си по разводот на родителите. Откако се стекнала со популарност во музичкиот натпревар „Ѕвездите на Гранд“ (Zvezde Granda), таа се преселила во Белград и продолжила да гради успешна пејачка кариера.

foto: printscreen/instagram