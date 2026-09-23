Mина Костиќ падна среде студио – гравитацијата си го направи своето (видео)

Видео снимката од пред неколку години, на која се гледа како пејачката Мина Костиќ паѓа за време на настап во телевизиска емисија, повторно стана вирална на социјалните мрежи.

Мина Костиќ во тој момент изведуваше песна и, додека ги покажуваше своите вештини, малку се занесе. Во еден момент дојде до незгода – Мина се лизна и падна на подот, токму среде студиото.

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Камерите го снимија целиот момент, но тоа воопшто не ја вознемири Мина. Таа веднаш стана, го продолжи својот сензуален танц и со полн глас ја испеа песната „Stranci“, докажувајќи дека ништо не може да ја исфрли од ритам и дека на сцената е целосно во свој елемент.

Снимката повторно стана вирална на социјалните мрежи, а многумина ја пофалија Мина за одличната реакција по падот.

За потсетување, фолк-пејачката кон крајот на јуни беше отпуштена од психијатриската установа „Д-р Лаза Лазаревиќ“, каде што помина еден месец, откако зад себе го остави бурниот период, таа сега е подготвена да продолжи понатаму и да гради иднина со својот свршеник, Мане Чурувија Каспер.

Foto: printscreen/instagram/minakostic_official