Неочекувана емотивна исповед на Марија Шерифовиќ: „Дел од мене секогаш чекаше“

Пејачката Марија Шерифовиќ ги изненади следбениците на социјалната мрежа Инстаграм со необична и емотивна објава во која ги сподели своите мисли за љубовта и сојузот на сродните души.

Иако со години успешно го чуваше својот приватен и емотивен живот подалеку од очите на јавноста, овој пат Марија размислуваше за тоа како ја препознаваме вистинската личност и што е потребно за љубовта да трае.

„Како знаеме дека сме ја сретнале нашата сродна душа? Можеби затоа што не ја препознаваме со очи, туку со некој дел од нас што отсекогаш ја чекал. Но, ако таа душа ни е дадена за овој живот, дали е доволно само да ја препознаеме? Или љубовта е токму во тоа, што ја избираме, ја чуваме и ја негуваме одново секој ден… Да не дозволиме она што некогаш беше чудо да стане нешто што го земаме здраво за готово со текот на времето. Можеби сродните души не се оние што се наоѓаат себеси, туку оние што се способни да останат?“, напиша Марија.

Нејзината емотивна порака предизвика бројни позитивни реакции и коментари од обожавателите кои ги поддржаа нејзините зборови за важноста на напорната работа и негувањето на односите.

Инаку, во последно време, Марија целосно се посветила на себе и на својот внатрешен мир, па затоа често патува на Бали, каде што ужива во магичната природа и убавината на овој тропски остров.

фото:Instagram printscreen/serifovic