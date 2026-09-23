Не е маслиново ниту кокосово: Ова масло е подобар избор за пржење

Ако го барате најздравото масло за пржење, одговорот можеби ќе ве изненади – не е ниту едно од оние што повеќето прво би ги избрале.

Кога станува збор за тоа кое е најздравото масло за пржење, повеќето прво помислуваат на маслиново или кокосово масло. Сепак, одговорот не е толку едноставен. Некои масла подобро поднесуваат високи температури, други имаат поповолен состав, а кај некои тешко може да се занемари и прашањето за цената.

Маслото од авокадо често се наведува како одличен избор, но една работа брзо го намалува ентузијазмот.

Шише од 250 милилитри во продавниците во Србија чини околу 900 динари, а во фритезата собира литар и половина. Затоа не е доволно само да се погледне кое масло има добар состав – важно е и како се однесува кога ќе го загреете и колку ќе ве чини тоа задоволство.

Не е доволна само високата точка на чадење

Маслото од авокадо се пофалува со точка на чадење од 250 степени за нерафинираното и 271 степен за рафинираното масло. Бројката навистина е висока, но сама по себе не кажува сè.

Точката на чадење покажува на која температура маслото почнува видливо да се дими, но не покажува колку долго може да издржи загревање пред да почне да се разградува.

Рафинираното сончогледово масло, на пример, почнува да се дими на околу 227 степени и сосема добро поднесува пржење, додека нерафинираното почнува да се дими веќе на околу 107 степени.

Што се крие во маслото од авокадо

Тука е и податокот кој поретко се споменува: заситените масти сочинуваат околу 12 отсто од составот на маслото од авокадо.

Тоа, според количината на заситени масти, го става зад кокосовото, палминото, кикирикиното и соиното масло, но над маслото од гроздови семки, репкиното и оревовото масло. Значи, не е ниту на едниот ниту на другиот крај од листата.

Зошто нутриционистите сепак го сакаат

Олеинската киселина, односно мононезаситените масти, е главната причина. Покрај тоа, маслото содржи витамин Е, лутеин кој го поддржува видот и фитостероли, соединенија кои можат да го намалат LDL-холестеролот.

Интересно е што овие фитостероли остануваат во маслото и по подолго изложување на висока температура, што не може да се каже за многу други масла.

Точката на чадење, сепак, не е толку предвидлива како што сугерираат табелите. Во труд објавен во списанието „Food Chemistry“, истражувањето за точката на чадење на маслиновите масла и факторите кои влијаат врз неа покажува дека слободните масни киселини и оксидативната стабилност на маслото ја менуваат оваа вредност од примерок до примерок. Тоа значи дека две масла од истата полица можат да се однесуваат различно.

Грешката што повеќето ја правиме со маслото од авокадо

Најголемиот проблем не е цената, туку намената. Ладно цеденото масло од авокадо во тавата ги губи токму оние својства поради кои сте платиле 900 динари.

Ставете го во салата, во прелив со лимон и сенф или прелијте го врз печен зеленчук откако ќе се излади.

За похување во длабоко масло користете рафинирано сончогледово масло – тоа ја врши истата работа за десетпати помалку пари.

Кои масла добро поднесуваат висока температура

Ова се вредностите што вреди да ги запомните пред да ја вклучите ринглата:

-рафинирано маслиново масло: до 243 степени, екстра девствено 207

-рафинирано кокосово масло: 232 степени, нерафинирано само 177

-рафинирано бадемово масло: 221 степен, нерафинираното е за салати

-сусамово масло: 210 степени, одлично за динстање и вок

-кикирикино масло: од 160 до 232 степени, зависно од обработката

Рибиното масло, маслото од алги, лененото и палминото масло не се погодни за силно загревање. Лененото масло се разградува речиси веднаш, па неговото место е во шише во фрижидерот и во лажичка врз јогурт.

Што најмногу се исплати во домашната кујна

Две шишиња ги покриваат повеќето потреби. Литар рафинирано сончогледово масло за пржење и похување, плус помало шише квалитетно ладно цедено масло за салати и готови јадења.

фото:Magnific