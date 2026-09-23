Машината за перење може да троши помалку струја со едно едноставно подесување

Програмата што трае три или четири часа не мора да значи и поголема потрошувачка на струја. Напротив, кај многу современи машини за перење, Еко-програмата може да потроши помалку електрична енергија од пократок циклус, бидејќи работи со пониска температура и поинаков начин на перење.

Најголемиот дел од електричната енергија што ја троши машината не оди за вртење на барабанот, туку за загревање на водата. Токму затоа намалувањето на температурата може да има поголемо влијание врз потрошувачката отколку изборот на пократка програма.

Не мора секогаш да перете на 60 степени

За пешкири, постелнина и многу извалкана облека може да биде потребна повисока температура. Но, за голем дел од секојдневната гардероба, како маици, панталони и блузи, често е доволно перење на 30 или 40 степени, доколку тоа го дозволува декларацијата на облеката. Пониската температура значи помалку енергија потребна за загревање на водата, а може да биде и понежна кон боите и одредени материјали.

Зошто Еко-програмата трае подолго?

Тука се крие една од најчестите заблуди. Ако стандардната програма трае час и половина, а Еко-програмата три часа, логично е да се помисли дека подолгото работење значи и поголема потрошувачка.

Но, времетраењето само по себе не ја одредува потрошувачката. Еко-програмите се дизајнирани да користат помалку енергија и вода, меѓу другото преку пониски температури и поинаков циклус на перење. Подолгото траење овозможува задоволителен резултат без потреба од интензивно загревање на водата.

И брзото перење не значи автоматски дека е поевтино. Потрошувачката зависи од конкретниот модел на машината и од избраниот циклус.

Полупразна машина значи повеќе перења

Покрај програмата, важна е и количината на облека. Ако машината често се пушта со само неколку парчиња, ќе биде потребно да се направат повеќе циклуси, што ја зголемува вкупната потрошувачка. Тоа не значи дека барабанот треба да се преполнува. Ако нема доволно простор за движење на облеката, перењето и плакнењето може да бидат послаби, па облеката да мора повторно да се пере.

Најдобро е да се следи максималното оптоварување што го препорачува производителот, имајќи предвид дека капацитетот може да се разликува во зависност од програмата.

Повеќе детергент не значи почисто

И количината на детергент влијае врз ефикасноста на перењето. Премногу детергент може да го отежне плакнењето, да остави траги на облеката и да создаде наслаги во машината. Во некои случаи тоа може да доведе и до потреба од дополнително плакнење.

Количината треба да се приспособи според количината и степенот на извалканост на облеката, тврдоста на водата и препораките на производителот на детергентот.

Со евтина тарифа може да се намали и сметката

Домаќинствата што имаат двотарифно броило можат дополнително да го намалат трошокот со користење на машината во периодот на пониска тарифа, кога тоа е практично и безбедно. Во тој случај машината нема да потроши помалку електрична енергија, но потрошената струја ќе биде платена по пониска цена.

Ако машината има програма „Еко 40–60“ или друг соодветен Еко режим, таа може да биде добар избор за нормално извалкана облека за која е дозволено такво перење. Уште едноставна промена е да ја намалите температурата кога тоа го дозволуваат облеката и степенот на извалканост.

Нема едно „магично копче“ што ќе ја намали сметката за струја за десетици проценти. Но, користењето Еко-програма, перењето на пониска температура, правилното полнење на барабанот и избегнувањето непотребни циклуси можат да ја намалат потрошувачката на машина која се користи неколку пати неделно.

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