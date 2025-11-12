Наташа Беквалац и понудила помош на Ана Николиќ на што таа и вратила: „Ќе завршиш во затвор“

Пејачката Наташа Беквалац се осврна на актуелните настани на сцената, но и на нејзиниот однос со колешката Ана Николиќ.

Во таа прилика, таа откри дека Николиќ реагирала бурно во моментот кога сакала да ѝ понуди помош.

– Многу ја сакам и навистина има поддржувачка енергија од мене. Навивам за неа откако се појави до денес. Затоа навистина навивам од дното на моето срце, сестрински. Мислам дека е ретко талентирана жена и неколку пати дури се обидов да стапам во контакт со неа, но таа не сакаше – изјави Наташа за Scandal! и додаде:

– Кога ми кажаа што ми кажа, беше многу смешнo. Значи, беше толку смешна што буквално умрев од смеење и тоа е Ана. „Кажете и дека ќе заврши во затвор како овој мој, како типот и во ќелијата до него“. Мислам дека е толку смешна што паднавме во несвест од смеа. На „Тука сум ако ви треба нешто“, таа „фууу“. Ништо, така беше – изјави пејачката за гореспоменатите медиуми.

фото:Instagram printscreen/bekvalceva