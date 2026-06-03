Печен омлет со тиквички, пиперки и домати

Вкусен и брз оброк за подготовка, може да биде појадок или главно јадење.

Состојки:

1 тиквичка

2 пиперки

3 домати (може и шери домати)

4 јајца

4 дл павлака за готвење

сол, масло, бибер

масло за пржење

100 грама рендано сирење

сецкан магдонос

Подготовка:

Добро измијте го целиот зеленчук и исечете го на тенки парчиња, прстени или по должина. Пржете кратко во масло од двете страни. Ставете го зеленчукот во огноотпорен сад. Изматете ги јајцата со павлаката и додадете ги зачините. Прелијте го зеленчукот и наросете со сирење и сецкан магдонос. Ставете го во претходно загреана рерна околу 10 минути да се пече.

фото:Magnific

извор:курир.мк