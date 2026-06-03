Печен омлет со тиквички, пиперки и домати

Вкусен и брз оброк за подготовка, може да биде појадок или главно јадење.
Состојки:
1 тиквичка
2 пиперки
3 домати (може и шери домати)
4 јајца
4 дл павлака за готвење
сол, масло, бибер
масло за пржење
100 грама рендано сирење
сецкан магдонос
Подготовка:
Добро измијте го целиот зеленчук и исечете го на тенки парчиња, прстени или по должина. Пржете кратко во масло од двете страни. Ставете го зеленчукот во огноотпорен сад. Изматете ги јајцата со павлаката и додадете ги зачините. Прелијте го зеленчукот и наросете со сирење и сецкан магдонос. Ставете го во претходно загреана рерна околу 10 минути да се пече.
фото:Magnific
извор:курир.мк