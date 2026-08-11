Пејачка, тиктокерка, модел – „жив оган“ и среде лето: Теодора Поповска е „секси до коска, возбудливо до болка“!

Новата естрадна „ѕвезда што се раѓа“ Теодора Поповска, или попозната само како Поповска, Македонка по презиме и потекло, дури и во овие жешки летни денови, дополнително успеа да ја загрее имагинацијата на своите обожаватели.

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Поповска ги потсети обожавателите на едно од нејзините летни секси изданија. Русокосата убавица позира на јахта во розови ултра мини бикини во кои кипат нејзините прииродно бујни облини.

Со заводлив поглед, ултрапровокативна како „жив оган“ кој и среде зима би стопил снег, додека долниот дел од гаќичките налик на „предна танга“, едвај го покрива венериниот брег, Поповска изгледа „секси до коска, возбудливо до болка“!

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Инаку, Теодора Поповска е родена во Крагуевац, и на 23 јуни наполни 21 година. На естрадата е попозната едноставно како Поповска и е српска пејачка со македонско презиме и потекло, Тик Токер-ка и модел. Полека станува позната откако почнала да објавува содржини на TikTok за време на пандемијата во 2020 година, а моментално има речеиси 500.000 следбеници. Во јуни 2021 година ќе се појави во музичкото видео за песната БеБо2, објавена на Нучи, и ја започнуваа соработка со продуцентската куќа Generation Zed.

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Ќе влезе на музичката сцена во август 2022 година, кога ќе ја објави песната „Хаос, лом“ со Реља Торин, нејзиниот тогашен партнер, која стана исклучително популарна и има над 17 милиони прегледи на YouTube.

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Недолго потоа, во декември истата година, таа издаде уште еден дует со Реља, песната „Кока Кола“. Во јануари 2023 година, Поповска беше номинирана за наградата „New Age Collaboration“ на третата церемонија на доделување музички награди со песната „Хаос, Лом“. Во јули 2023 година, таа ја издава и својата трета песна со Реља, „Проблеми“, а една година подоцна, во јуни 2024 година, следната, „Пола- пола“.

По раскинувањето со Реља, во јули 2025 година, излегува и нејзината прва соло песна, „Крипто“. Соло кариерата ќе ја продолжи со „Смак света“, која беше објавена кон крајот на ноември 2025 година. И ова лето пејачка има бројни настапи по локалите и ноќните клубови, особено на Црногорското приморје, а неодамна и неколку во Македонија!

Покрај нејзината музичка и TikTok кариера, Поповска е и топ модел и моден амбасадор за брендот Fashion Nova.

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Фото: Инстаграм/t.popovska