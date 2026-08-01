Познатиот српски водител шокираше со зборовите: „Се откажувам од мојот син!“

Драган Маринковиќ Маца неодамна јавно го покачи контроверзниот репер Драгомир Деспиќ Десингeрица.

Како што тогаш истакна, не е сигурен како би реагирал кога утре неговото дете би заминало на настап на Деспиќ.

-Не може некој моето дете да го удира со патика по глава и тоа да се воодушевува. Ти се колнам, јас, како што некогаш фино се правеше, во весник би ставил: „Јас, Драган Маринковиќ, се откажувам од мојот син“ – изјави Маца.

Потсетуваме, ова не беше првпат Маца да изрази негодување поради однесувањето на Десингeрица во јавноста, но и на настапите.

-Фраерот се собул, компир на чорапот. Треба секогаш да бидеш подготвен. Никогаш не знаеш, мора секогаш да имаш чисти гаќи! Ја става смрдливата нога со компир и овој се снима, исто како да се задоволува. Не знам, да е моето дете, јас би се самоубил – истакна Драган претходно.

фото:Instagram printscreen/dragan_maca/ dragomirdespic_design