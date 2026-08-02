Емили Ратајковски се соблече до гола кожа, само чаша вино ги покрива нејзините најжешки зони

Американската манекенка и актерка Емили Ратајковски уште еднаш ги помести границите на социјалните мрежи и предизвика вистински еротски земјотрес кај своите обожаватели, избирајќи ја сончевата Грција за својата летна дестинација.

Дека нејзиниот престој на Медитеранот нема да помине без провокации потврди самата таа кога на својот Инстаграм профил сподели серија кадри, меѓу кои и една фотографија каде позира комплетно соблечена, како од мајка родена.

Во плитките води на ноќното море, со стратешки поставена чаша вино во раката која едвај ги прикрива нејзините бујни гради, 35-годишната бринета покажа чист сексапил кој за неколку часа собра повеќе од половина милион лајкови, привлекувајќи го вниманието дури и на нејзината блиска пријателка, славниот топ-модел Ирина Шајк.

Сепак, покрај совршената силуета на убавицата, главната мистерија која ја разгори фантазијата на јавноста е прашањето кој всушност стоел зад објективот на оваа жешка ноќна сесија. Шпекулациите веднаш ги насочија рефлекторите кон нејзиниот емотивен партнер, францускиот режисер Ромен Гаврас, со кого романсата ја започна при крајот на 2025 година, а официјално ја потврди на почетокот на оваа година преку низа страсни заеднички објави.

Гаврас, кој претходно ја грееше постелата на пејачката Дуа Липа, изгледа одлично се снаоѓа во улогата на личен фотограф на Емили, која по финализирањето на разводот со Себастијан Бур-Меклард во 2025 година поради неговото неверство, повторно ужива во машкото внимание.

И додека манекенката балансира меѓу улогата на посветена мајка на нејзиниот петгодишен син Силвестер Аполо и минатите куси, бурни авантури со Пит Дејвидсон и Хари Стајлс, таа продолжува гласно да ја брани својата филозофија дека покажувањето на женското тело е личен избор на моќ, а не алатка со која треба да управуваат машки продуценти или папараци.

фото:Instagram printscreen/emrata