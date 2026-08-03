Дали треба да вежбате за време на екстремна топлина: Како да останете активни без ризик?

Високите температури не мора да значат откажување од физичка активност, но тие бараат прилагодување на вашиот тренинг.

Високите температури за време на топлотен бран ги тераат многу луѓе да се прашуваат како да ја одржат физичката активност. Додека некои размислуваат да чекаат постудени денови, други планираат вечерни прошетки за да ја исполнат својата дневна цел за чекори, објавува Index.hr.

Климатизирана теретана може да биде едно решение за продолжување на вежбањето, а тренерката Џес Бас има неколку препораки.

„Луѓето често прават грешка мислејќи дека вежбањето во топлина мора да биде работа „сè или ништо“, што не е вистина. Еден од најефикасните потези за време на топлотен бран е да се намали интензитетот на вашиот тренинг, а не целосно да се откажете од вежбањето“, објасни таа.

Таа го наведува прилагодувањето на вашата активност како пример.

„Ако го замените трчањето со пилатес, вежби за мобилност или тренинг за сила во ладна средина, ќе останете активни со помалку оптоварување на вашето тело. Целта не е да го турнете вашето тело до неговите граници во топлината, туку да се движите на начин што му помага, без да му нанесувате дополнителен стрес“, додава таа.

Поважно е да тренирате паметно отколку напорно

Бас нагласува дека е поважно да тренирате паметно отколку да го исцрпувате вашето тело на високи температури.

„Вашето тело веќе работи дополнително напорно за да ја регулира својата температура, па затоа ова не е време да кршите лични рекорди или да го игнорирате заморот“, вели таа.

Наместо тоа, таа препорачува пократки, помалку интензивни тренинзи кои се фокусираат на сила, мобилност и контрола.

„Пилатесот е одличен избор за топли денови бидејќи гради сила, стабилност и флексибилност без долг, напорен тренинг.“

Таа, исто така, препорачува да ги темпирате вашите тренинзи според времето.

„Температурите рано наутро и доцна навечер се пониски, што го прави вежбањето попријатно и става помалку стрес на телото. Подеднакво е важно да пиете доволно вода пред, за време и по вашата активност“, советува Бас.

Тој, исто така, предупредува за симптоми кои укажуваат дека треба да забавите.

„Не игнорирајте вртоглавица, гадење или прекумерен замор. Ова се сигнали на вашето тело дека сте го достигнале вашиот лимит“, нагласува тој.

Конечно, тој нагласува дека конзистентноста е поважна од интензитетот.

„Дури и 20 до 30 минути целно вежбање дневно помага во одржувањето на силата, мобилноста и здравјето на зглобовите. Топлинскиот бран треба да биде поттик да го прилагодите вашиот тренинг, а не да се откажете од него“, заклучува тој.

извор:popara.mk

фото:Freepik