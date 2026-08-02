Како да ги осветлите дамките од сонце: Домашниот лосион од 2 состојки стана хит

Темните дамки на лицето можат да се осветлат.

По долг престој на сонце, многу луѓе забележуваат темни дамки на лицето кои тешко се отстрануваат. Овие пигментни промени се предизвикани од зголемено производство на меланин, а најчесто се јавуваат на образите, челото, носот и над усните.

Иако постојат бројни козметички препарати за хиперпигментација, многумина се одлучуваат и за природна нега. Еден од популарните домашни рецепти е лосионот од магдонос и лимон, кој може да придонесе за посвеж изглед на кожата и порамномерен тен.

Зошто се користат магдонос и лимон?

Магдоносот содржи витамини и антиоксиданси кои придонесуваат за нега на кожата и нејзиниот природен сјај, додека лимонот содржи витамин Ц и овошни киселини, поради што често се користи во рецепти за осветлување на кожата. Важно е да се има предвид дека ефектите може да варираат од личност до личност, а лимонот може да предизвика иритација кај чувствителна кожа.

Рецепт за домашен лосион

Состојки:

2 лажици ситно сечкан свеж магдонос

1 лажичка сок од лимон

200 мл вода

Подготовка:

Ставете го магдоносот во врела вода и варете го на тивок оган околу 15 минути. Кога ќе се олади, процедете ја течноста и додадете го сокот од лимон. Истурете го лосионот во чисто стаклено шише и чувајте го во фрижидер. Најдобро е да го употребите во рок од пет дена.

Како да се користи?

Нанесете го лосионот на чиста кожа навечер, избегнувајќи го пределот околу очите. Бидејќи лимонот може да ја зголеми чувствителноста на кожата на сонце, потребно е да користите крем со фактор за заштита од сонце (SPF) секојдневно по употреба, а лосионот не треба да се нанесува непосредно пред изложување на сонце.

Забелешка: Овој рецепт е традиционален метод за нега на кожата, но не е замена за дерматолошки третмани. Доколку дамките се изразени, се менуваат нагло или не исчезнуваат, консултирајте се со дерматолог.

извор:попара.мк

фото:Freepik