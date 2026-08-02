Најпосле време за одмор: Погледнете во каква егзотика и луксуз уживаат Иџе и сопругата

Нашиот најуспешен автомобилски ас и трикратен европски шампион, Игор Стефановски – Иџе, конечно го забави темпото и ги замени брзите патеки со вистинска оаза на мирот.

По уште една исцрпувачка и исклучително динамична сезона, каде секоја секунда значеше борба за нови медали и одбрана на македонската гордост низ европските писти, кралот на брзината реши дека е време за заслужен рестарт.

Наместо силниот звук на моторите, мирисот на запалени гуми и адреналинските свиоци, Иџе овој пат му се препушти на смирувачкиот шум на брановите и тропското сонце, избирајќи егзотична дестинација која изгледа како филмска разгледница.

На ова магично патување, негов верен сопатник е неговата поубава половина Емилија, жената која низ сите овие години цврсто стои зад секој негов успех, со секоја испишана победа докажувајќи дека зад секој голем шампион стои уште поголема поддршка.

Дека парот максимално ја користи секоја секунда од слободното време, потврдуваат и ексклузивните кадри што Иџе ги сподели со своите бројни фанови на социјалните мрежи. Релаксирани и комплетно синхронизирани со амбиентот, тие позираат покрај тиркизен базен опкружен со високи палми и раскошно зеленило, кое веднаш асоцира на луксузен одмор од соништата.

Иџе ги фрли тркачкиот комбинезон и кацигата, па во лежерно издание ужива во водата, додека неговата Емче блеска во елегантен стил со модерни очила за сонце.

Оваа објава веднаш стана вирален хит меѓу неговите поддржувачи, кои не штедеа комплименти за нивниот беспрекорен изглед и им посакаа убави мигови, согласувајќи се со фактот дека по илјадниците изминати километри во полна брзина, ваквото „полнење на батериите“ е повеќе од добредојдено пред новите предизвици кои го очекуваат на патеката.

фото:Instagram printscreen/igor_stefanovski_idze