Тајна средба на Јелена Карлеуша и Вељко Ражнавовиќ – кој би рекол!?

Пејачката Јелена Карлеуша ги откри деталите од средбата со боксерот Вељко Ражнатовиќ.

Јелена, и покрај долгогодишниот конфликт со Цеца Ражнатовиќ, не крие дека мисли што нејзиниот син е привлечен млад човек. Таа истакнува дека, како што вели, не ја интересираат оженети мажи, но признава дека Вељко оставил добар впечаток врз неа кога станува збор за изгледот.

Во едно интервју, водителот ја праша како би реагирала на можноста да „се посвати“ со Цеца, споредувајќи ги генерациите – со оглед на тоа што внуците се машки Карлеуша додаде своја забелешка на тоа, со допир на иронија.

– Што би направила Цеца ако кажам: „Навистина мѝ се допаѓа овој син Вељко“. И тоа би било проблем! – изјави Карлеуша за Скандал, а потоа следеше прашањето, дали некогаш навистина и се „допаднал“ Ражнатовиќ?

– Тој не е лош човек, но не ги сакам оженетите мажи. Иако, имаше еден оженет, тоа беше грешка. Го видов синот на Цеци во живо на Копаоник и изгледа убаво, кажа пејачката.

фото:Instagram printscreen/ac3isb4ck