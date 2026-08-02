Водителката Јована Стојменовиќ го објави она што најчесто останува скриено во приватна архива

Познатата македонска водителка Јована Стојменовиќ, која публиката секојдневно ја препознава по нејзиниот беспрекорен и секогаш професионален изглед пред малите екрани, реши малку да ги опушти кочниците и да се приклучи на еден од најпопуларните трендови на социјалната мрежа Инстаграм.

Станува збор за виралниот предизвик насловен како „Фотографии што ги правите, но не ги објавувате“, кој ги мотивира корисниците да ги споделат оние спонтани, несовршени и сурови моменти од секојдневниот живот кои инаку би останале засекогаш заробени во меморијата на нивните мобилни телефони.

Јована покажа дека има одлична смисла за хумор и самокритичност, па на своите следбеници им подари еден колоритен колаж кој открива сосема поинаква страна од нејзиното секојдневие, далеку од студиските рефлектори и сериозните новинарски теми.

Гледајќи го нејзиниот избор на фотографии, јасно е дека нејзиниот приватен живот е исполнет со разновидност, хедонизам и моменти споделени со драги луѓе.

Од риба и торта до забава во лежерна атмосфера во ресторан на отворено, наздравувајќи со машко друштво каде е и колегата Александар Блажевски под сенката на големите чадори, каде доминираат насмевките и добрата енергија.

Колажот совршено се заокружува со една целосно природна „селфи“ фотографија од кревет, каде водителката е во тексас кошула, со разбушавена коса и без грам шминка, покажувајќи ја својата чиста природна убавина веднаш по будењето.

За крај, овој потег на Јована Стојменовиќ е вистинско освежување во морето од совршено монтирани и вештачки филтрирани профили на социјалните мрежи, бидејќи успеа да докаже дека зад секое јавно лице стои обичен човек кој се радува на најобичните животни мигови.

Со ваквиот потег, таа покажа дека вистинскиот гламур не е во беспрекорната поза, туку во храброста да се биде свој, спонтан и автентичен, дури и тогаш кога фотографиите не се совршено уредени за јавноста.