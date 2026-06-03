Две лежалки и чадор – 100 евра: Ова се цените на хрватското приморје, еден град меѓу најскапите

Туристите се жалат на цените, па изнајмувањето само на една лежалка чини 40 евра, а чадор чини дополнителни 20, а ако го одбиете душекот на лежалката, можете да заштедите 30 евра на плажата во Ровињ.

Невообичаено високите температури ја донесоа летната атмосфера во Ровињ многу порано од вообичаеното, а веќе можеме да видиме какви цени да очекуваме за лежалки оваа сезона, имено моментално тие одат и до сто евра.

Живописниот истарски град практично скокна директно во врвот на туристичката сезона од пролетното расположение. Плажите и карпите покрај морето се веќе изненадувачки исполнети и со локалното население и со туристите кои ги користат сончевите денови за да поминат време на отворено. Секако, најважното прашање кога се оди на плажа за првпат е дали веќе е можно да се плива. Се чини дека влегувањето во морето во моментов е резервирано за малку похрабрите.

Додека многумина на брегот сè уште внимателно ја проверуваат температурата на морето, оние кои веќе се осмелиле да пливаат ја повторуваат добро познатата реченица што го означува почетокот на сезоната секоја година:

„Воопшто не е ладно откако ќе се навикнете!“.

Покрај температурата на морето, меѓу главните теми на разговор на плажите во Ровињ беа и цените за изнајмување лежалки. Оние кои сакаат максимална удобност ќе мора да посегнат подлабоко во џебот. На една од најпознатите локации, под хотелите Монте Мулини и Лоне, дневното изнајмување на сет што вклучува две лежалки со душеци и чадор за сонце чини околу 100 евра. Истиот сет без душек е 30 евра поевтин.

Посетителите кои сакаат да изнајмат само една стандардна лежалка ќе платат 40 евра за неа, додека за чадор се наплаќаат дополнителни 20 евра.

извор:точка.ком.мк

фото:Freepik