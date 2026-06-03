Дали оризовите галети навистина се здрави: Сè попопуларна намирница во исхраната

Оризовите галети стануваат сѐ попопуларни во фитнес исхраната. Во умерени количини можат да бидат здрави бидејќи содржат антиоксиданси и влакна, а варијантите од кафеав ориз нудат цели зрна и дополнителна нутритивна вредност.

Лесно можат да се вклопат во урамнотежени оброци како лесна замена за класичните грицки, особено кај лицата кои внимаваат на внесот на калории. Меѓутоа, ако размислувате кој вид да го изберете, подобар избор се галетите од кафеав ориз.

Лесно сварливи

Оризовите галети се храна со ниска содржина на FODMAP, што значи дека лесно се варат. FODMAP се однесува на јаглехидрати што вашето тело слабо ги апсорбира: ферментабилни олигосахариди, дисахариди, моносахариди и полиоли.

Помагаат во контрола на телесната тежина

Оризовите галети можат да ви помогнат во одржувањето на телесната тежина ако ги користите како замена за храна богата со калории и јаглехидрати.

Со замена на едно обично печиво со два обични оризови галети можете да го намалите внесот до 230 калории и 45 грама јаглехидрати. Оваа промена помага во намалувањето на внесот на калории, што го поддржува слабеењето и одржувањето на телесната тежина.

Можат да го регулираат шеќерот во крвта

Некои докази укажуваат на тоа дека целите зрна, како кафеавиот ориз, помагаат во регулирањето на нивото на шеќер во крвта кај лицата со дијабетес.

Консумирањето цели зрна исто така може да помогне во спречувањето на дијабетес тип 2. Тие се богати со влакна кои вашето тело не може да ги разгради за енергија. Тоа значи дека нема да го покачат нивото на шеќер во крвта како рафинираните житарки.

Јадењето оризови галети само по себе може да го покачи нивото на шеќер во крвта. Размислете да ги комбинирате со шолја млеко, јаболко или јогурт за да го урамнотежите тоа.

Обезбедуваат антиоксиданси

Истражувањата откриле дека кафеавиот ориз содржи различни фенолни соединенија. Оваа група антиоксиданси често се наоѓа во цитрусното овошје и чајот.

Антиоксидансите ги штитат клетките од оштетувања предизвикани од слободните радикали. Овие нестабилни атоми можат да го зголемат ризикот од болести и да поттикнат предвремено стареење. Фенолните соединенија помагаат во заштитата на клетките од оштетувања што го зголемуваат ризикот од болести како што се: рак, когнитивни нарушувања, срцеви заболувања и дијабетес тип 2.

Богати со микронутриенти

Галетите од кафеав ориз се извор на манган и ниацин. Манганот е минерал што го поддржува имунолошкиот систем, помага во создавањето колаген и во зајакнувањето на коските. Ниацинот е витамин од групата Б што помага во претворањето на храната во гориво за вашето тело. Други минерали во трагови што ги содржи кафеавиот ориз се магнезиумот и цинкот.

Дали постојат ризици на кои треба да се внимава

Оризовите галети можат да ви го покачат нивото на шеќер во крвта ако ги јадете оние направени од рафинирани житарки. Белиот ориз има висок гликемиски индекс (ГИ). ГИ мери колку брзо ви се покачува шеќерот во крвта по консумирањето јаглехидрати. Храната со висок ГИ брзо предизвикува пораст на шеќерот во крвта.

Не мора целосно да ги избегнувате галетите од бел ориз. За да го урамнотежите шеќерот во крвта, комбинирајте храна со висок гликемиски индекс, како галетите од бел ориз, со здрави масти како авокадо или со немасни протеини како путер од бадеми.

фото:freepik

извор:точка.ком.мк