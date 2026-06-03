Од трошни куќи до милиони: Вака живееле денешните најбогати српски пејачки

Пред славата, луксузот и милионите, овие пејачки се соочувале со сиромаштија, тешки семејни околности и борба за подобар живот, а денес се меѓу најуспешните имиња на балканската естрада.

Денес уживаат во луксузни вили, скапи автомобили и милионски банкарски сметки, но патот до славата за некои од најпознатите српски пејачки бил исполнет со сиромаштија, одрекувања и тешки животни приказни.

Малкумина знаат дека дел од најбогатите дами на естрадата некогаш живееле во трошни куќи, се бореле за секој денар и често немале ниту основни услови за живот.

Зорица Брунцлик: Детство обележано со сиромаштија

Фолк легендата Зорица Брунцлик никогаш не криела дека растела во голема сиромаштија. По заминувањето на нејзиниот татко, мајката сама се грижела за неа и нејзините тројца браќа.

Пејачката во повеќе наврати изјавувала дека семејството живеело во тешки услови и дека токму тие искуства ја научиле да биде борбена и упорна. Кога почнала да заработува од музиката, една од првите работи што ги направила била да обезбеди подобар живот за својата мајка и најблиските.

Драгана Мирковиќ: Од Касидол до милионско богатство

Денес важи за една од најбогатите пејачки на Балканот, но Драгана Мирковиќ потекнува од скромно семејство во селото Касидол.

Пејачката пораснала со родителите, сестрата, бабата и дедото, а и покрај огромниот успех никогаш не ги заборавила своите корени. Според медиумските проценки, нејзиното богатство се мери во десетици милиони евра, а со години живее во раскошен дворец во Виена и поседува бројни бизниси.

Рада Манојловиќ: Од надворешен тоалет до естрадна ѕвезда

Рада Манојловиќ израснала во селото Четереже во скромна куќа изградена од нејзиниот дедо. Таа често зборувала за тешките услови во кои живеела, откривајќи дека семејството користело надворешен тоалет и дека секојдневието било исполнето со многу предизвици.

По успехот во музичката кариера, Рада успеала да му изгради голема куќа на својот татко и денес важи за една од најбараните пејачки во регионот.

Сека Алексиќ: Од бегалски живот до луксузна вила

Животната приказна на Сека Алексиќ е една од најемотивните на естрадата. Како дете бегалец, заедно со мајката и братот живеела во исклучително тешки услови.

Во интервјуа откривала дека некогаш немале ниту доволно пари за храна, а се случувало на училиште да оди без ужина. Семејството со години живеело во просторија што им била отстапена на користење, а спиеле на душеци.

Денес Сека ужива во луксузен дом и успешна кариера, но често нагласува дека никогаш не ги заборава деновите кога животот бил многу потежок.

Злата Петровиќ: Детство во немаштија

Пејачката Злата Петровиќ повеќепати зборувала за тешкото детство и борбата за подобар живот. Таа израснала во сиромашно семејство и уште од млада возраст морала да се снаоѓа и да работи за да помогне во домот.

Подоцна токму музиката ѝ го променила животот и ја направила една од најпрепознатливите фолк-пејачки на Балканот.

Весна Змијанац: Од келнерка до музичка икона

Пред да стане една од најголемите ѕвезди на поранешна Југославија, Весна Змијанац живеела скромно и работела како келнерка.

Тешките животни околности не ја спречиле да ги оствари своите соништа, а денес поседува вредни недвижности и важи за една од најуспешните пејачки на овие простори.

Нивните приказни се доказ дека славата и богатството не доаѓаат секогаш лесно. Зад раскошниот живот на многу естрадни ѕвезди често стојат години исполнети со сиромаштија, борба и големи жртви.