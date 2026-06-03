„Брадавици како зрели цреши“: Нивес Целзиус искусно знае како да мами воздишки

Водителката, пејачка, актерка и инфлуенсерка Нивес Целзиус, позираше покрај базенот во син фустан и ја покажа својата природна предница без градник!

Хрватката Нивес Целзиус повторно успеа да ги запали социјалните мрежи со провокативна објава која предизвика лавина од коментари!

Таа објави видео во кое позира, а мачка долета во кадарот!

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Нивес позираше покрај базенот во тесен син фустан со длабоко деколте кое ги истакнуваше нејзините облини, а изгледот го комплетираше со заводливи пози. Бидејќи има природни бујни гради, малкумина го забележаа мачето.

Многу следбеници ѝ рекоа дека „изгледа брутално“, додека коментарите само продолжуваа.

„Брадавиците како цреши“, „Најјаки ци*ки“, „Нивес, гориш“, „Лежиш на едната, се покриваш со другата“, се само дел од интересните коментари.

Јасно е дека Хрватката не носи градник под фустанот, па нејзините гради беа многу истакнати, а мажите не престануваа да зборуваат за нејзините брадавици!

Особено внимание привлече фактот дека фустанот едвај ги додржа.

Но тоа не е сè… Таа одлучи да ги почасти своите обожаватели со уште една секси фотографија.

Ниевес, позната по своите изразени облини и провокативен уметнички израз, го покажа и своето тело во црн костим за капење.

Во преден план беше нејзината заводлива фигура, а пред сè задникот, кој дополнително го истакна со внимателно избрана поза.

Да ве потсетиме, таа неодамна ги негираше гласините дека поранешниот функционер на Динамо Загреб, Здравко Мамиќ, ја запознал со нејзиниот поранешен сопруг, фудбалерот Дино Дрпиќ.

Како што рече Ниевес, Мамиќ е познат по своите контроверзни изјави, но, според неа, тој никогаш не користи лаги.

– Постои урбана легенда дека Мамиќ еднаш рекол дека ме довел во Динамо и дека Дино потоа се оженил со мене. Мислам, тоа е целосна глупост. Човекот никогаш не го изјавил тоа. Тој знае да каже сè, но никогаш не лаже – изјави Ниевес за „Хепи ФМ“ и додаде:

– Тој го почитуваше Дин исклучително, без оглед на сè што се случи меѓу нив подоцна, и верувам дека тој сè уште го почитува и денес. Тој има голема почит и кон мене. Таа приказна е апсолутна бесмислица, бидејќи Здравко и јас во тоа време дури и не се познававме, завршува таа.

фото: Instagram printscreen/nivescelsius