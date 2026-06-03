Зошто паровите кои никогаш не се караат не се нужно во среќни врски

Многу луѓе веруваат дека врската без расправии е знак на совршена хармонија. Сепак, според психологот Џејсон Н. Линдер, ваквите врски понекогаш можат да кријат сериозни проблеми.

По години работа со парови, Линдер забележал дека е најзагрижен за оние кои се насмевнуваат и тврдат дека никогаш не се караат затоа што се едноставно „компатибилни“, според „Psychology Today“.

Причината е едноставна. Колку сме поискрени, поранливи и поавтентични со нашиот партнер, толку е поголема веројатноста да ги откриеме нашите разлики. Ако овие разлики никогаш не се дискутираат, тие често продолжуваат да постојат под површината.

Студија од 1989 година од Џон Готман и Лоуел Крокоф открила дека задоволството од долгорочната врска не е поврзано со избегнување конфликти, туку со подготвеноста на партнерите да се соочат со тешки теми. Слично на тоа, поновите истражувања го поврзаа избегнувањето конфликти со поголемо незадоволство од врската.

Кога партнерите тврдат дека никогаш не се караат, често зад тоа стои еден од неколкуте модели. Понекогаш едно лице со текот на времето престанува да ги изразува своите потреби затоа што научило дека несогласувањето води до тензии.

Во други случаи, постои нерамнотежа на моќ, а помалку моќниот партнер едноставно се прилагодува и се повлекува од расправијата.

Трета можност е двајцата партнери да избегнуваат конфликт за да ја „заштитат“ врската, не забележувајќи дека постепено се оддалечуваат еден од друг.

Според емоционално фокусираната терапија (EFT), конфликтот често е израз на потреба за поврзување и валидација. Прашања како „Може ли да сметам на тебе?“ или „Дали сум важен за тебе?“ често лежат зад расправиите. Кога партнерите престануваат да ги изразуваат овие потреби, она што се појавува не е нужно задоволство, туку резигнација.

Секако, ова не значи дека целта е повеќе да се караме. Готман ги идентификуваше моделите како критика, презир, одбранбеност и избегнување како особено штетни за врската.

Целта не е конфликт заради конфликт, туку искрена комуникација и чувство на сигурност дека можеме да изразиме фрустрација без страв од губење на врската.

Важен дел од здравата врска е она што Мареј Бовен го нарече самодиференцијација, способност да останете поврзани со вашиот партнер без да го изгубите сопствениот идентитет. Вистинската интимност не е отсуство на разлики, туку способност отворено и ефикасно да се справите со нив.

Еве едно прашање што треба да го разгледате. Ако никогаш не се расправате, дали е тоа затоа што навистина нема конфликт или затоа што некој престанал да го искажува своето мислење?

Како што заклучува Линдер, честопати ја мешаме тишината со сигурност. Сепак, вистинската интимност не доаѓа од избегнување на конфликт, туку од способноста заедно да се справиме со него. Вистинскиот мир не е отсуство на тензија, туку чувство на поврзаност што останува по тежок, но искрен разговор.

фото:Freepik

фото:popara.mk