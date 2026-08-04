Соња Вуксановиќ со летна провокација: Поранешната сопруга на Аца Лукас знае како да ги привлече сите погледи каде и да се појави

Поранешната сопруга на фолк-ѕвездите Аца Лукас и Жељко Шашиќ, Соња Вуксановиќ, повторно е во центарот на вниманието. Атрактивната бринета со новите фотографии од летниот одмор буквално ги „вжешти“ социјалните мрежи, а многумина се согласија во едно – никогаш не изгледала подобро.

Нејзините објави за кратко време собраа илјадници лајкови и безброј комплименти. Следбениците не го криеја воодушевувањето од нејзиниот изглед, а коментарите дека „времето застанало за Соња“ и дека „изгледа подобро од кога било“ постојано се редеа под фотографиите.

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Најголемо внимание привлече фотографијата направена во луксузен ресорт, каде што Соња позира во плиткиот дел од базенот облечена во минијатурно црно бикини. Провокативниот модел ги нагласи нејзините женствени облини, затегнатата фигура и совршено исончаниот тен, па многумина останаа без зборови.

Како тоа да не беше доволно, Соња објави и серија селфи-фотографии од хотелската соба во уште попредизвикувачко издание, со кои дополнително ја разгоре фантазијата на своите обожаватели.

Ништо помалку реакции не предизвикаа ниту кадрите од плажа, каде што позира во впечатливо црвено бикини. Иако одамна влезе во петтата деценија од животот, Соња повторно покажа беспрекорна линија, извајано тело и самодоверба што ретко кого остава рамнодушен.

Дека сè уште важи за една од најатрактивните жени на балканската естрада, говори и фактот што секоја нејзина нова фотографија станува вистински хит на социјалните мрежи.

Соња Вуксановиќ уште еднаш докажа дека знае како да ги привлече сите погледи – каде и да се појави.

Фото: Инстаграм/sf__fashion__style