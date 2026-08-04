Ќе се мажи Јована Јеремиќ: Водителката на ТВ Пинк влегува во брак со својот љубовник, боксерот Тигар

Водителката Јована Јеремиќ ќе се мажи со својот љубовник, боксерот Милош Стојановиќ – Тигар.

За Пинк, таа ексклузивно објави и потврди дека нејзиниот венчален прстен наскоро ќе заблеска на нејзината рака.

Како што изјави таа, ќе бидат организирани дури и две гала свадби.

-Не сакам да откривам сè во јавноста, но можам да кажам дека ќе има свадба. Ќе се случи кон крајот на оваа година или почетокот на следната година, сè уште не сме прецизирале точно. Вистина е дека се мажам, ќе имаме две свадби. Никогаш не сум се мажела во црква, ова всушност ми е прв брак – ќе биде под Острог, во долниот манастир. После тоа, ќе имаме свадбен ручек во Свети Стефан, најблискиот круг на луѓе, бидејќи тоа е татковината на Милош, неговиот татко е од Бар… Генетски, нормално е да се почитува таа област, сакам сè да биде традиционално, објасни Јеремиќ.

Граѓанската венчавка ќе се одржи во српската престолнина, а таа особено нагласи дека списокот на гости ќе биде ригорозен – на него ќе бидат само одбрани, вистински пријатели.

-Втората венчавка ќе биде во Белград, ќе има венчавка за поширок круг гости. Но, нема да биде ниту голема, плафон до 200 луѓе, бидејќи сфатив, по сè низ што поминав, дека имам многу малку пријатели и дека никогаш повеќе нема да правам никакви прослави за јавноста, туку исклучиво за себе и моите пријатели. Сега ќе го организирам мојот роденден сосема поинаку, ќе биде нешто посебно – нема да бидам на село, патувам на прекрасна дестинација. Значи, целосно го променив мојот живот и став кон животот, бидејќи сфатив дека сите најуспешни луѓе го живеат својот живот, далеку од очите на јавноста. Јас сум јавна личност, па морам да дадам нешто на медиумите, но повеќе нема да бидам на тацна, рече водителката.