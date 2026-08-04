Теа и Ема – естраден „секси еурокрем“ на охридска дружба: „Јас и мојата омилена кучка“!

Охрид со години наназад околу и за време на Илинден е вистинска мека за забава. Илјадници, особено млади од Македонија и соседството, доаѓаат на незаборавен викенд журки, концерти, клубски настапи… на најголемите македонски, регионални и светки ѕвезди.

Така беше и годинава кога во продолжениот викенд во Охрид кога покрај сите обични граѓани уживаа и некои од познатите лица од ТВ и естрадата. Меѓу сите ѕвезди и тие двете – пејачката Теа Трајковска и натурализираната македонска снашка, црномуреста ТВ водителка Ема Вандера или според македонското презиме – Блажеска.

Двете, поточно трите убавици заедно со колешката на Ема од ТВ шоуто „Старс“, Ивана Јанковска најпрвин се забавуваа на концертот на Слаткаристика.

Црно на бело – фортографиите на кои двете Македонки уживаат во забавата и фотографирањето заедно со црномурестата македонската снашка и им делат поздрави и бакнежи на своите Инстагранм следбеници.

Теа и Ема пак заедно од утро до мрак… Црно бела убавина во секоја прилика. И навечер кога двете онака „скоцкани“ за провод како за на сцена или за пред камера, сакале или не имаат намера да ги остават подзинати и случајните минувачи и своите познаници и пријатели и нивните следбеници и обожаватели.

Едната во широки тексас фармерки и провидна летна кошула од црна тантела со собрана коса плени на прв поглед.

Другата во тесни леопард принт ѕвонарки и црн проѕирен топ и пуштена кадрава коса, изгледа топ модел од насловниците на светските модни магазини, на кој и да сакаш не можеш да му најдеш мана… Како згодна дива ѕверка од африканската савана!

Обете различни, но со заводлив шарм, врвен моден стил и… убиствен сексапил!

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Модна сесија која на прва предизвикува фатална опсесија да бидете во нивна близина! Па и средe ноќ да ве огрее сонце, зашто Теа и Ема се ко’ Шакира и Бијонсе!

Впрочем како што тврди и самата Ема: „Да имаш згодна другарка е дел од твојот аутфит“!

А и едната и другата ја има!

И навачер и преку ден, кога Теа и Ема – естрадниот „секси еурокрем“ охридската ноќна дружба ја менуваат со плажа. Аутфитот од црно преоѓа во бело, во кој двете секси убавици изгледаат уште посмело, попривлечно и повозбудливо…

Дали вака згодни привлечни им се случила некоја возбудлива случка…? Тешко дека јавно ќе дознаете од пејачката или водителката… и нејзината омилена „кучка“!

Она што е единствено сигурно ќе ви го порачаат од таму: „Неќеме да се вратиме во Скопје, толку ќе кажам само“!

Фото: Инстаграм/emmvvandera/theatrajkovska