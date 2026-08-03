Спектаклот се претвори во скандал: Илјадници со билети останаа надвор, од трибините одекнуваше „Дино, крадецу!“

Она што требаше да биде спектакуларен почеток на серијата од три концерти на Дино Мерлин на стадионот Кошево во Сараево, се претвори во вистински организациски хаос што го засени музичкиот спектакл.

Илјадници револтирани посетители, иако уредно купиле билети, не успеале да влезат на концертот. Според сведоштвата на присутните, Мерлин го започнал настапот додека на влезовите сè уште имало огромни редици, а кога стадионот го достигнал дозволениот капацитет, обезбедувањето ги затворило влезовите, оставајќи голем број луѓе надвор. Слични сведоштва за проблеми со влезот и организацијата се појавија и на социјалните мрежи и форумите по концертот.

Револтот брзо ескалирал. Дел од толпата почнала да турка кон влезовите, некои успеале да пробијат една од оградите, додека други се обидувале да се качат преку ѕидовите и помошните конструкции околу стадионот за да стигнат до концертот.

Во моментот кога Мерлин им се обратил на присутните и почнал да раскажува спомени поврзани со Кошево, низ стадионот одекнале скандирања „Дино, крадецу!“. На видеата што кружат на интернет се гледа како пејачот изненадено гледа кон трибините, неколку моменти молчи, а потоа се повлекува кон членовите на својот тим.

Во меѓувреме се појавија и нови снимки на кои се гледаат десетици лути посетители како се качуваат по помошните скали околу стадионот, обидувајќи се да влезат, додека гласно извикуваат: „Дино, крадецу!“.

Иако концертот на крајот продолжи, првата вечер од серијата настапи на Кошево остана во сенка на хаотичната организација и незадоволството на бројните фанови кои, и покрај купените билети, не успеаја да бидат дел од музичкиот спектакл. Засега нема официјално објаснување што точно довело до проблемите со влезот и дали причината била прекумерна продажба на билети, организациски пропусти или други фактори.

угаси се човјек хахах pic.twitter.com/e9DKGKABdI — Пантилимон (@rsk993) August 1, 2026

Фото: Инстаграм/dinomerlin

Видео: Х/Пантилимон